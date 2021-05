Vereador Neto Batalha reforça pedido para vacinação de agentes de limpeza









21/05/21 - 06:24:45

Um dia após o anúncio da greve dos trabalhadores da limpeza pública, o vereador Neto Batalha (PP) se reuniu com o presidente do Sindicato da categoria para prestar solidariedade. O parlamentar vai apresentar na Câmara Municipal de São Cristóvão um requerimento para incluir garis e agentes de limpeza no plano de imunização contra a Covid-19.

Neto Batalha entende que a categoria trabalha com grande exposição ao vírus e por isso deve ser incluída nos grupos prioritários o mais rápido possível. “É visível que eles estão expostos aos riscos de contaminação durante suas atividades, pois recolhem e transportam lixos das ruas, possuindo contato direto com substâncias eventualmente contaminadas. É um perigo constante”, alertou.

Embora o pedido seja encaminhado à Câmara de Vereadores de São Cristóvão, a intenção do vereador é que toda categoria seja vacinada em Sergipe. “Eles executam um serviço essencial e bastante arriscado, por isso precisamos lutar pela imunização de todos os profissionais que estão nas ruas da capital e interior do estado”, destacou.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Limpeza Pública de Sergipe (Sindilimp/SE) agradeceu o apoio de Neto Batalha e reafirmou que durante a pandemia a categoria nunca gozou do direito de ficar em casa, pois o serviço deles é exclusivamente presencial. “Se não podemos parar, então pedimos que imunizem todos os trabalhadores”, cobrou Anderson Vidal.

Os garis planejam entrar em greve no fim deste mês.

fonte: ascom/Neto Batalha