Aracaju iniciará vacinação dos profissionais da Educação e de motoristas e cobradores









22/05/21 - 07:48:21

A Prefeitura de Aracaju iniciará, na segunda-feira, 24, a vacinação contra a covid-19 dos trabalhadores da Educação e dos profissionais do transporte público. Além disso, será iniciada mais uma etapa da vacinação das pessoas com deficiência permanente grave. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta sexta-feira, 21, o prefeito Edvaldo Nogueira anunciou o calendário de vacinação dos novos grupos. Até o momento, mais de 137 mil pessoas já receberam a 1ª dose da vacina contra o novo coronavírus em Aracaju, o que representa mais de 20% da população.

“É com muita felicidade que anuncio hoje a vacinação de dois importantes grupos: os trabalhadores da Educação e os motoristas e cobradores do transporte coletivo. Além disso, também avançaremos na imunização das pessoas com deficiência permanente grave, sem BPC, de 59 anos. A partir da segunda-feira, Aracaju entra, então, numa nova fase e alcançaremos grupos importantes. Além disso, daremos prosseguimento à vacinação das pessoas com comorbidades e daquelas pessoas que já receberam a 1ª dose da Astrazeneca e da Coronavac”, destacou Edvaldo.

Nesta primeira fase dos profissionais da Educação, receberão a vacina aqueles que atuam em creches, pré-escolas e no 1º e 2º ano do Ensino Fundamental, com idade entre 40 e 59 anos. Para imunização destes trabalhadores, a Secretaria Municipal da Saúde estabeleceu um cronograma, por idade. Na segunda-feira, 24, serão vacinados os trabalhadores de 55 a 59 anos. Na terça-feira, 25, será a vez daqueles que têm de 50 a 54 anos. Já na quarta-feira, 26, recebem a imunização os profissionais de 45 a 49 anos. Na quinta e sexta-feira, dias 27 e 28, serão vacinados trabalhadores da Educação de 40 a 44 anos, de forma escalonada. Na quinta, os nascidos entre janeiro e junho; na sexta, os nascidos entre julho e dezembro.

Da mesma forma acontecerá com os profissionais do transporte público. Nesta fase, serão vacinados os que estão na faixa etária de 40 a 59 anos. Na segunda-feira será a imunização de motoristas e cobradores de 55 a 59 anos. Na terça-feira, serão vacinados os que têm de 50 a 54 anos, e na quarta-feira, 26, os trabalhadores de 45 a 49 anos. Já na quinta-feira, 27, e na sexta-feira, 28, recebem a vacina os motoristas e cobradores de 40 a 44 anos.

Os trabalhadores da Educação e os profissionais do transporte público deverão realizar um cadastro no site da Prefeitura, no portal “VacinAju”. Deverão apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de vínculo com a instituição ou empresa na qual trabalha. Após o cadastro, eles receberão um código autorizativo e poderão receber a primeira dose do imunizante no drive-thru localizado dentro do Parque da Sementeira, e em duas Unidades Básicas de Saúde: a UBS Adel Nunes (no bairro América), e a UBS Hugo Gurgel (no bairro Coroa do Meio).

Deficiente permanente grave

Já as pessoas com deficiência permanente grave (auditiva, motora, visual e mental) de 59 anos – que não recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) – poderão ser imunizadas no drive-thru, com apresentação do código de validação, ou em dez pontos fixos, com apresentação de relatório médico comprovando a deficiência grave. São eles: UBS João Augusto Barreto (bairro Japãozinho); UBS Augusto Franco (bairro Farolândia); UBS Santa Terezinha (Zona de Expansão); UBS Marx de Carvalho (bairro Ponto Novo); UBS Adel Nunes (bairro América); CRAS João de Oliveira Sobral (bairro Santos Dumont); UBS Manoel de Souza Pereira (bairro Jabotiana); UBS Hugo Gurgel (bairro Coroa do Meio); UBS Cândida Alves (rua São João); e UBS Edézio Vieira de Melo (bairro Siqueira Campos).

Comorbidades

Ao mesmo tempo em que vacina o novo público priorizado, a Prefeitura dará continuidade à imunização das pessoas com comorbidades acima de 18 anos que ainda não receberam a 1ª dose. Elas poderão se vacinar no posto itinerante da Sementeira, com apresentação do código autorizativo, ou em um dos dez pontos fixos. Os cidadão que fazem parte do grupo de comorbidades também terão como opção o auditório da Escola Municipal Presidente Vargas, com código de validação.

Gestantes e puérperas acima de 18 anos, com comorbidades, continuam recebendo a imunização na Escola Municipal Presidente Vargas, ou na UBS Dona Sinhazinha, no bairro Grageru. Em ambos os casos é necessário apresentar relatório médico, constando a comorbidade e especificando a situação gravídica.

2ª dose de Astrazeneca e Coronavac

O município também prossegue aplicando a 2ª dose das vacinas Astrazeneca e Coronavac. Para a Astrazeneca, a imunização está disponível para quem recebeu a 1ª dose em fevereiro, respeitando o intervalo de 90 dias entre as doses. O reforço pode ser recebido nos seguintes locais: UBS João Augusto Barreto (bairro Japãozinho); UBS Augusto Franco (bairro Farolândia); UBS Santa Terezinha (Zona de Expansão); UBS Marx de Carvalho (bairro Ponto Novo); UBS Adel Nunes (bairro América); CRAS João de Oliveira Sobral (bairro Santos Dumont); UBS Manoel de Souza Pereira (bairro Jabotiana); UBS Hugo Gurgel (bairro Coroa do Meio); UBS Cândida Alves (rua São João); e UBS Edézio Vieira de Melo (bairro Siqueira Campos).

No caso da Coronavac, a vacinação em 2ª dose ocorrerá da seguinte forma: quem recebeu a 1ª dose no dia 25 de abril receberá a 2ª no dia 24 de maio. Já quem se vacinou com a 1ª dose em 26 de abril receberá o reforço no dia 25 de maio. As pessoas que foram imunizadas com a 1ª dose em 29 de abril, serão vacinadas com a 2ª dose no dia 27 de maio.

A vacina Coronavac está sendo disponibilizada no drive-thru da Sementeira e em cinco pontos fixos: UBS Francisco Fonseca (bairro 18 do Forte); Estação Cidadania (bairro Bugio); UBS Amélia Leite (bairro Suíssa); UBS Oswaldo de Souza (bairro Getúlio Vargas); e Colégio CCPA (bairro Grageru).

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA