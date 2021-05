ARACAJU SEGUIRÁ VACINANDO CONTRA COVID-19 NESTE FIM DE SEMANA, DIAS 22 E 23









22/05/21 - 09:13:06

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), continuará vacinando neste fim de semana. O drive-thru funcionará apenas neste sábado, até às 17h, porém no sábado e domingo, 22 e 23, o auditório Antônio Vieira da Silva Neto e mais quatro pontos estarão abertos até às 16h.

As pessoas com comorbidades acima de 18 anos poderão se vacinar nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Augusto Franco (conjunto Augusto Franco), Cândida Alves (bairro Santo Antônio), Edézio Vieira de Melo (bairro Siqueira Campos) e na quadra do Colégio do CCPA (bairro Grageru). É necessário levar documentação pessoal e relatório médico com CID e validade máxima de 6 meses.

Já os profissionais de saúde, gestantes e puérperas com comorbidades deverão comparecer no auditório Antônio Vieira da Silva Neto, localizado na praça Dom José Thomaz, no bairro Siqueira Campos, mediante apresentação do código gerado no portal VacinAju.

No drive-thru, localizado no Parque da Sementeira pessoas que tiverem o código validado poderão garantir a imunização.

Foto: Marcelle Cristinne