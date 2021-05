Deputada Kitty Lima e Alessandro Vieira fazem live sobre CPI’s da pandemia









A deputada estadual e líder da oposição na Alese, Kitty Lima (Cidadania), realizou uma live em sua conta do Instagram e trouxe como convidado o senador Alessandro Vieira (Cidadania).

Realizada nesta sexta-feira, 21, a live trouxe como debate central a necessidade de se replicar em Sergipe uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) aos moldes da mesma CPI que está sendo desenvolvida no Congresso Nacional com o intuito de investigar possíveis atos de irregularidade do Governo Federal no combate à pandemia da Covid-19.

Além do eixo central, que tratou diretamente das investigações relacionadas à pandemia, os parlamentares do Cidadania falaram sobre a importância do combate à corrupção e as ações que ambos os mandatos têm desenvolvido para chegar a esse objetivo.

“Foi um grande momento para debatermos com Alessandro o brilhante papel que ele e os demais parlamentares têm desenvolvido na CPI que ocorre no Congresso. Fica cada vez mais evidente que uma Comissão dessas é necessária em Sergipe para que possamos entender como foram gastos o volume de recursos enviados pelo Governo Federal”, destacou a líder da oposição.

Liderança Participativa

Para garantir o máximo de participação popular, Kitty Lima fez diversas divulgações da transmissão nas suas redes e disponibilizou uma publicação na ferramenta ‘Stories” do seu Instagram com a opção de enviar perguntas e temas a serem tratados durante a live.

A ação faz parte do conceito de Liderança Participativa desenvolvido pela deputada ao assumir a liderança da oposição na Alese. O objetivo é garantir a aproximação da população sergipana nas decisões do seu mandato. Para alcançar esse intuito, Kitty vem construindo a realização de lives, de enquetes e de consultas públicas.

“A nossa liderança na Alese tem prezado pela efetivação da liderança participativa, que basicamente é a aproximação popular nas decisões políticas. Essa live foi mais uma etapa dessa construção e tenho certeza de que conseguiremos desenvolver a liderança participativa cada vez mais”, completou a deputada.

Assessoria Kitty Lima