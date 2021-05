EMSURB REÚNE AMBULANTES PARA ESCLARECER CONFUSÃO NO CENTRO DE ARACAJU









22/05/21 - 07:58:18

A fim de apaziguar os ânimos e resolver o mal-entendido ocorrido entre fiscais e ambulantes na última quinta-feira, 20, a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) realizou um encontro com os vendedores na manhã desta sexta-feira, 21, para dialogar e explicar sobre o papel dos fiscais e a importância de manter a ordem do comércio ambulante no Centro da capital.

O coordenador de Fiscalização da Emsurb, José Gilton Barbosa, destaca que a Prefeitura de Aracaju sempre opta pelo diálogo, por esse motivo, foi organizado um encontro extraoficial, onde foi detalhado para os ambulantes quais são as regras que precisam ser seguidas. “Não temos qualquer interesse em atrapalhar o ganha-pão de cidadãos e cidadãs, mas precisamos da colaboração dos vendedores para cumprir as normas”, destaca.

Ainda segundo o coordenador, a Prefeitura estabeleceu o espaço onde os ambulantes podem se instalar e comercializar seus produtos. “A conversa teve como objetivo deixar claro que não estamos contra os ambulantes, apenas precisamos atuar em conjunto, mantendo o espaço organizado, sem comprometer o trânsito”, detalha José Gilton.

O ambulante Flávio Soares, que acompanhou o ocorrido na quinta-feira, participou do encontro. Ele considera que o diálogo com a Emsurb foi importante para que os ambulantes estejam atentos aos seus deveres.

Durantes a conversa, os ambulantes presentes confirmaram que estão cientes das regras de ocupação estabelecidas pela Emsurb e se comprometeram a respeitar os espaços destinados à comercialização dos seus produtos.

O ocorrido

Na manhã da última quinta-feira, 20, durante uma vistoria no espaço entre a rua Santa Rosa e a avenida Carlos Firpo, no Centro, ao observar uma ocupação irregular, os fiscais solicitaram que o ambulante notificado saísse do local. Após a solicitação, a equipe da Emsurb foi alvo de tentativas de agressão e ameaças. A Guarda Municipal de Aracaju (GMA) foi acionada e ao constatar a resistência do ambulante, deu voz de prisão, conduzindo-o à delegacia.

Ascom Emsurb