EX-PREFEITO DE SIMÃO DIAS DESCUMPRE LEI ESTADUAL QUE OBRIGA O USO DE MÁSCARA









22/05/21 - 11:58:00

Pela segunda vez, o ex-prefeito do município de Simão Dias, Marival Silva Santana (PSC), descumpre a Lei estadual de Nº. 8.677, que dispõe sobre obrigatoriedade do uso máscara de proteção respiratória em todo o território no Estado de Sergipe, durante a situação de emergência e/ou estado de calamidade pública na área da saúde, em razão da disseminação do novo coronavírus. O projeto de lei foi aprovado na Assembleia Legislativa de Sergipe, no dia 29 de abril de 2020.

Nesta semana, o ex-gestor simãodiense participou de uma cerimônia de casamento na Igreja Matriz de Senhora Sant’Ana, em Simão Dias, e no registro viralizado nas redes sociais, Marival aparece sem o uso de máscara, em um momento que o estado de Sergipe se aproxima de 4 mil mortes causadas pela Covid-19.

Há quase um mês, o ex-prefeito publicou em suas redes sociais uma foto sem máscara, com início de aglomeração e naquele momento os bares e lanchonetes estavam proibidos de funcionarem aos finais de semana. Mas, o decreto foi descumprido pelo ex-mandatário.

Em matéria publicada no dia de ontem, 21, no site da Secretaria de Estado da Saúde, o diretor de Vigilância em Saúde, Marco Aurélio, reforçou a obrigatoriedade e necessidade do uso.

“Estamos em uma fase de estabilização da pandemia no Estado, as medidas preventivas têm sido suficientes para que não se cresça mais o número de casos e mantenha esse nível, que já está alto. Diariamente são cerca 27 a 29 óbitos, então, é fundamental o entendimento que a prevenção se dá em camadas, a camada mais próxima é a máscara. É fundamental que você use o item e que o outro use também, para que tenhamos essa barreira na transmissão”, disse.

O uso do equipamento deve ser somado aos outros cuidados, como higienização correta das mãos com água e sabão ou álcool 70%, evitar aglomerações de pessoas e tocar os olhos ou nariz. Além disso, o médico explica que se o indivíduo estiver em local de grande circulação de pessoas, o recomendado é utilizar mais de uma máscara.

“Estudos indicam que se você vai para um local com grande circulação, é importante utilizar duas máscaras, principalmente, se você faz parte de um grupo mais vulnerável, possui alguma comorbidade. Ressalto que nesse momento é mais seguro não ir a locais com aglomerações, mas se há necessidade, sobreponha mais uma máscara, para diminuir o risco de transmissão”, destaca.

Fonte e foto assessoria