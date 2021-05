FLEXIBILIZAÇÃO TARIFÁRIA DO GÁS AUXILIA INDÚSTRIAS E CONSUMIDORES NA PANDEMIA









Governo de Sergipe trabalha propondo soluções e estratégias para minimizar prejuízos e criar oportunidades de investimento no estado

O suporte aos setores produtivos vem sendo uma das prioridades do Governo de Sergipe durante a pandemia. Focada em minimizar os prejuízos e criar oportunidades de investimento, a equipe de Desenvolvimento Econômico do Estado trabalha para garantir o diálogo com os diversos agentes e segmentos, propondo soluções e estratégias. Entre as iniciativas apresentadas, destacam-se as ações de incentivo ao consumo de gás natural a partir de sucessivas reduções e flexibilizações tarifárias.

Em abril de 2020, o governo adotou, por meio da Sergas, medidas de diferimento no pagamento do gás fornecido para empresas com consumo superior a 500m³ por dia, a ação vigorou entre os meses de abril, maio e junho. Outra medida do Governo foi a redução no preço do insumo entre os meses de maio e julho de 2020, uma redução na tarifa média de 7,96%. No segmento do Gás Natural Veicular (GNV), a redução foi de 8,36%, e no segmento residencial, de 4,5%. Também houve diminuição de 8,15% para a área industrial e de 6,19% para o setor comercial. A cogeração também sofreu redução de 9,24%, assim como o Gás Natural Comprimido (GNC), que chegou ao patamar redutor de 9,87%.

Em julho de 2020, foi anunciada a terceira diminuição consecutiva da tarifa do gás, válida no período de agosto a outubro, com diminuição média de 15,71% no valor da molécula. Para o GNV, o percentual de redução foi de 16,62%, o equivalente a menos R$ 0,36 no preço praticado pela Sergas. Para os segmentos industrial e residencial, os índices de redução foram de 14,21% e 7,66%, respectivamente. Quanto ao segmento comercial, a redução foi de 10,71%. “Estamos convivendo há mais de um ano com a pandemia e procurando sempre medidas para cuidar da saúde dos sergipanos, para salvar vidas, mas sem esquecer os problemas sociais e econômicos gerados. Temos uma grande preocupação com as nossas indústrias e o setor produtivo como um todo. Por isso, procuramos encontrar alternativas, também no âmbito da Sergas, para auxiliar a população sergipana neste momento”, informou Belivaldo.

Já em abril de 2021, a Sergas passou a ofertar um pacote de benefícios aos seus usuários comerciais, residenciais, veiculares e industriais. A medida foi apresentada como resposta ao recente reajuste anunciado pela Petrobras no preço da molécula e do transporte do gás natural, além de buscar minimizar os custos para os consumidores na pandemia. Para as indústrias com consumo de até 500m³/dia, foram oferecidos parcelamento do pagamento em até seis meses e o adiamento, de até 30 dias após as datas originais de vencimento nas faturas que vencem de março a agosto de 2021, sem incidência de juros ou multa. Os benefícios contemplam 33 mil residências e 271 estabelecimentos comerciais. No segmento veicular, as vantagens consistem na isenção, aos postos de combustíveis que revendem o GNV, da taxa mínima de consumo anual contratada.

“O momento econômico requer identificar as potencialidades do estado e fazer delas nossas maiores ferramentas para combater os problemas causados pela pandemia. Sergipe é rico em gás natural e há muito tempo temos investido em políticas de regulação e tributação que tornem esse gás atrativo. Com esse aparato, estamos fazendo todo o possível para apoiar as empresas e empresários sergipanos, certos de que os resultados serão positivos”, afirmou o governador Belivaldo Chagas.

