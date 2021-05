INTERNOS FAZEM FAMILIARES DE REFÉNS DURANTE VISITA AO COMPAJAF EM ARACAJU









22/05/21 - 07:09:07

Um princípio de rebelião foi registrado, na tarde desta sexta-feira (21), no Complexo Penitenciário Antônio Jacinto Filho (Compajaf), localizado no bairro Santa Maria, em Aracaju.

Segundo informações da Secretaria da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor (Sejuc), quatro internos tomaram reféns familiares.

Segundo a Sejuc, após negociações, no início da noite uma equipe do Grupo de Operações Penitenciárias Especiais (Gope) precisou entrar no pavilhão, onde alguns internos mantinham familiares reféns.

A secretaria disse também que durante a ação quando internos foram atingidos por balas de borracha, eles foram socorridos e não correm risco de vida. Todos os familiares foram liberados sem ferimentos.