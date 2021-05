MOTORISTA DE APLICATIVO É ENCONTRADO MORTO EM PORTA-MALAS DE CARRO









22/05/21 - 09:53:56

O motorista de aplicativo identificado como Albert Alves dos Santos, 42 anos, foi encontrado morto na manhã deste sábado (22) na Rua Senhor do Bonfim, no bairro Santos Dumont, em Aracaju.

As informações passadas por populares são de que o veículo teria sido abandonado com o corpo no porta-malas e que posteriormente foi identificado como sendo o do motorista.

Ainda segundo informações, ele teria saído de casa às 14h desta sexta-feira (21) para trabalhar e por volta das 19h falou com a esposa informando que estava retornando para o seu domicílio. Em seguida, os familiares não tiveram mais notícias dele.

Peritos do Instituto de Criminalística estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos sobre as circunstâncias do crime.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já deu início às investigações.