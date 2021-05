PMA faz chamamento online para cadastro reserva de técnicos de enfermagem









22/05/21 - 08:29:32

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), abrirá, na próxima terça-feira, dia 25, às 9h, o chamamento público online para formação de cadastro reserva para 500 técnicos de enfermagem. O processo objetiva criar uma reserva para as equipes que atuam no enfrentamento da covid-19, no âmbito da Rede Municipal.

Esse chamamento está regido pelo Edital Nº 06/2020, publicado no dia 14 de maio de 2020 no site da Prefeitura. A chamada pública não tem seleção, o critério é por ordem de cronologia. O candidato precisa ter formação específica e os documentos exigidos no edital, como explica a representante do chamamento público, Roberta Lisboa.

“Diante da dificuldade de disponibilidade do horário dos profissionais convocados no último chamamento público, a SMS resolveu abrir novas inscrições para cadastro reserva, as quais começarão no dia 25, às 9h, e ficarão por 24 horas, ou seja, até as 9h do dia 26. O fechamento do cadastro ocorrerá pelo decurso deste prazo ou ao ser atingido o número de cadastros de inscrições, o que o ocorrer primeiro. Depois disso, o próprio sistema vai bloquear as inscrições”, explica.

Ainda segundo Roberta, os profissionais que atualmente se encontram trabalhando nas redes não precisam realizar nova inscrição, uma vez que a intenção é recompor as escalas das ações de enfrentamento ao novo coronavírus com novas contratações.

Inscrição

Os interessados devem efetuar a solicitação de inscrição na página inicial do site da Prefeitura de Aracaju. Não será realizada inscrição presencial sendo admitida a inscrição somente online, oportunidade na qual o profissional enviará toda a documentação exigida.

“Seguindo o edital, o profissional deverá enviar em anexo, digitalizados, os seguintes documentos: de identidade com CPF; comprovante de residência; título de eleitor com comprovantes de quitação eleitoral ou certidão de quitação eleitoral; número do PIS/PASEP; uma conta bancária vinculada ao interessado do trabalho; quitação militar, se for do sexo masculino e registro regular válido junto ao Conselho da sua categoria”, explica Roberta.

Outro ponto destacado pela representante do chamamento é a garantia de todo o suporte de trabalho para os profissionais contratados. “Ficou alinhado que a administração municipal vai garantir os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para todos, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde. Eles também passarão por capacitações, com o objetivo de atualizar abordagem, identificação, manejo clínico e tratamento dos casos de coronavírus”, esclarece.

