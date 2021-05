POLÍCIA MILITAR APRESENTA PLANEJAMENTO PARA FINAL DO CAMPEONATO SERGIPANO 2021









22/05/21 - 08:45:50

Representantes da Polícia Militar de Sergipe (PMSE) e da Federação Sergipana de Futebol (FSF) se reuniram nesta sexta-feira (21) no Quartel do Comando Geral (QCG). O objetivo da reunião foi discutir o planejamento para final do Campeonato Sergipano 2021.

O campeonato ocorre neste sábado (22), na cidade de Lagarto, Centro-Sul de Sergipe.

Durante a reunião, o comandante do Comando de Policiamento Militar do Interior (CPMI), coronel Fábio Rolemberg, destacou as estratégias adotadas pela Polícia Militar para realização de mais uma etapa do Campeonato Sergipano.

“Por determinação do comandante-geral, coronel Marcony Cabral, houve um estudo de toda área no entorno do Estádio Paulo Barreto de Menezes, em Lagarto, dentre outros pontos da cidade para evitar aglomeração de pessoas e circulação de veículos nas proximidades”, destacou o coronel Rolemberg.

Ainda de acordo com o comandante do CPMI, a Polícia Militar relembra a população que estamos em momentos da pandemia da Covid-19, e o decreto governamental deve ser cumprido.

“Os torcedores não deverão se deslocar de Aracaju e outras regiões para a cidade de Lagarto, a fim de evitar aglomeração. A PMSE criará bloqueios em pontos estratégicos nas rodovias de acesso e empregará tropas especializadas para reforçar a operação”, ressaltou o coronel.

Para o presidente a FSF, Milton Dantas, o momento é de muita satisfação e o apoio da Corporação é essencial para que o campeonato aconteça de forma segura.

“A Polícia Militar sempre preocupada em manter a integridade física e a segurança da população adotará medidas para que os jogos possam acontecer dentro da normalidade. Pedimos aos torcedores que não se desloquem para a cidade de Lagarto. Sabemos que é um momento de muita emoção para todos, mas ainda é de muita cautela e precisamos nos resguardar. No momento mais oportuno, os torcedores terão muito tempo para comemorar com os seus clubes”, disse Dantas.

Também participaram da reunião o subchefe do CPMI, tenente-coronel Melo; a auxiliar da PM5, major Evangelina; representantes de unidades especializadas e da FSF.

Informações e foto PM/SE