Vereador Cícero do Santa Maria visita a Unidade Básica de Saúde Elisabeth Pita









22/05/21 - 08:15:31

O Vereador Cícero do Santa Maria visitou nesta sexta-feira (21) a Unidade Básica de Saúde Elisabeth Pita.

Durante a visita, a população solicitou a presença do Vereador no local para que o mesmo constatasse algumas irregularidades no funcionamento do posto.

O vereador que há cerca de um mês atrás, fez um forte pronunciamento na Câmara de Vereadores pedindo agilidade a Gestão Municipal na reconstrução oficial da unidade, pôde comprovar realmente que muitas coisas estão desorganizadas, e prometeu que vai levar o assunto de volta ao plenário, para o conhecimento de todos os parlamentares e principalmente da gestão municipal.

Da assessoria