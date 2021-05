GUSTINHO DESTINA RECURSOS PARA EQUIPAR UTI/COVID DO HOSPITAL SÃO JOSÉ









23/05/21 - 07:07:35

Nesta sexta-feira, 21, o deputado federal e vice-líder do Governo, Gustinho Ribeiro, visitou o Hospital São José, em Aracaju, juntamente com Luciano Góis, superintendente do Dnocs/SE. Na oportunidade, Gustinho viu de perto o andamento da obra dos 18 novos leitos para unidade de tratamento intensivo (UTI), que serão equipados graças aos recursos destinados pelo deputado.

“Destinei recursos para que possam ser comprados equipamentos para o tratamento da Covid-19. Essa Santa Casa é de grande importância para saúde em Sergipe por atender a Capital e o Interior. Tenho um compromisso de ajudar hospitais como este que fazem um trabalho sério para ofertar para as pessoas carentes atendimento digno e de qualidade”, afirmou Gustinho Ribeiro.

Durante a visita, a diretoria do Hospital explicou os desafios e as dificuldades que têm para estruturar o hospital. “Estarei sempre à disposição para ajudar esta e outras instituições para entregarmos aos aracajuanos e sergipanos um serviço de excelência para salvarmos vidas e diminuirmos a dor dos que não podem utilizar um hospital da rede privada”, disse Gustinho.

O deputado federal foi recepcionado no Hospital São José pela diretora-presidente, irmã Vânia Branco, o diretor administrativo Fúlvio Leite, e Sandra.

Fonte e foto assessoria