MARINHA ABRE CONCURSO PARA 263 VAGAS NA ESCOLA DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS









23/05/21 - 08:57:13

A Marinha do Brasil está com inscrições abertas para 263 vagas na Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante (Efomm). Ao todo, são 144 vagas no Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (Ciaga), no Rio de Janeiro, e 119 vagas no Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (Ciaba), em Belém.

As inscrições devem ser feitas de 1º a 15 de junho por meio do site da Marinha. O valor da taxa de inscrição é de R$ 65.

Para participar, os candidatos precisam ter idade mínima de 17 anos e máxima de 23 anos em 1º de janeiro de 2022, ter ensino médio, altura mínima de 1,54m e máxima de 2m e não ter filhos ou dependentes e não ser casado ou haver constituído união estável.

Os candidatos serão submetidos a quatro etapas de seleção: exame de conhecimentos, seleção psicofísica, teste de suficiência física e período de adaptação e verificação de documentos. O exame de conhecimentos está previsto para os dias 14 e 15 de agosto.

O curso de formação tem previsão de início no dia 31 de janeiro de 2022. Os alunos terão direito à remuneração mensal durante o período em que estiver matriculado, alimentação e alojamento durante o período acadêmico e o estágio de instrução, conjunto de uniformes, além de assistências médica, odontológica, psicológica, social e religiosa.