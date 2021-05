Mega-Sena: ninguém acerta as seis dezenas e prêmio acumula em r$ 80 milhões









23/05/21 - 06:34:29

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do sorteio 2.374 da Mega-Sena, sorteados neste sábado (22), e o prêmio acumulou. Para o próximo concurso, o prêmio previsto para quem acertar as seis dezenas é de R$ 80 milhões.

Veja as dezenas sorteadas: 12 – 13 – 25 – 37 – 39 – 41.

A Quina teve 125 apostas ganhadoras e cada uma leva R$ 35.344,96. A Quadra teve 8.177 apostas ganhadoras e cada uma recebe R$ 771,87