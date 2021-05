PCDOB EM SERGIPE REALIZA REUNIÃO PARA DISCUTIR O PROJETO ELEITORAL DE 2022









23/05/21 - 08:33:31

Na noite da última sexta-feira, 21, o Comitê Estadual do PCdoB em Sergipe realizou uma reunião por videoconferência para discutir o projeto eleitoral de 2022. Essa foi a segunda reunião do comitê estadual que reafirmou o objetivo de construir uma chapa própria, na perspectiva de eleger um deputado estadual e um federal.

Como deliberação da reunião, foi aprovada a construção de um ciclo de debates, para início no mês de junho, em que terá a participação de personalidades, técnicos e políticos do estado.

A reunião contou com a presença de 28 camaradas, entre eles, Nivaldo Santana, Secretário Nacional de Movimento Sindical do PCdoB, que apresentou os informes da direção nacional do partido. De acordo com o Secretário de Organização, Radamés de Moraes, a reunião foi muito positiva.

“O clima foi de unidade e todos imbuídos no sentido de construir e fortalecer o partido nas diversas frentes para as eleições de 2022. O debate foi muito proveitoso, os camaradas falaram da conjuntura local e, principalmente, da dependência de esperar o mês de setembro onde vai ser a data limite para que haja alteração ou não da legislação eleitoral”, pontuou.

Mesmo com essa data limite na legislação, Radamés destacou que o partido não ficará parado. “Essa data limite vai definir, porque ninguém vai se posicionar enquanto candidato e partido até passar o mês de setembro, já que pode ser alterada as regras do jogo. Mas, não vamos ficar parados até lá. Vamos aproveitar esse tempo para organizar o partido, do ponto de vista de interiorização”, destacou.

Participaram da reunião: Nivaldo Santana, Secretário Nacional de Movimento Sindical do PCdoB; Edival Góes, Presidente Estadual do PCdoB; Antônio Bittencourt, Presidente do Diretório Municipal do partido, Kátia Perete, vice-presidente do diretório municipal; Radamés de Moraes, Secretário de Organização; Pureza Sobrinha, Secretária Estadual de Mulheres do PCdoB; Paulo Pedrosa, Secretário Estadual Sindical do Partido;, Adeniton Santana, Presidente da CTB em Sergipe e demais dirigentes do partido.

Por David Rodrigues