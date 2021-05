SERGIPE PERDE PARA O LAGARTO, MAS LEVA O CAMPEONATO SERGIPANO

O Sergipe conquistou, neste sábado (22), o 36º título do Campeonato Sergipano. O Gipão alcançou o feito mesmo após derrota de 1 a 0 para o Lagarto na final da competição. Isso aconteceu porque a equipe comandada pelo técnico Elias Borges venceu o adversário por 3 a 1 no jogo de ida. A partida de hoje foi disputada no estádio Barretão, na cidade de Lagarto.

Com este título, o Sergipe se consolidou ainda mais como o maior vencedor do estado. A diferença para o maior rival Confiança, que já levou o estadual em 22 oportunidades, subiu para 14.

O gol solitário da decisão saiu apenas no finalzinho do jogo. Aos 45 minutos do segundo tempo, Neto, em chute cruzado, inaugurou o marcador. Com pouco tempo para reagir, o Lagarto não conseguiu o segundo gol, que lhe daria o título.

Campanha

Na primeira fase da competição, o Sergipe ficou na segunda colocação do Grupo A, tendo obtido cinco vitórias, quatro empates e uma derrota em dez jogos disputados.

Em seguida, nas semifinais, o Gipão eliminou o Confiança, empatando o jogo de ida por 0 a 0 e vencendo o de volta pelo placar de 1 a 0. As duas partidas foram disputadas no estádio Batistão, em Aracaju.

Foto FSF

Agência Brasil – Por Rafael Monteiro – Repórter da Rádio Nacional