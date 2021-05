MULHER RESOLVE CONTAR DETALHES E DIZ QUE FOI ESTUPRADA POR PASTOR









24/05/21 - 13:57:50

Neste final de semana, o repórter Alex Carvalho do Programa Liberdade Sem Censura, divulgou um áudio, onde uma suposta vitima de assédio sexual e que teria sido praticada do Pastor Luís Antônio, líder da Igreja do Evangelho Quadrangular.

Durante a entrevista, a mulher que seria uma vitimas, disse que ela já foi ouvida pela delegada responsável pela investigação e em seguida descreveu o que teria ocorrido. “Eu estava passando por uma situação muito ruim na vida e uma irmã da Igreja que eu frequentava disse que conhecia um pastor que poderia me ajudar, aceitei a sugestão e fui na Igreja Quadrangular do Siqueira Campos nas proximidades do Ceasa, então quando cheguei lá, eu conversei com ele que estava acompanhado da esposa, quando me disse que iria me atender no Siqueira, mas estes atendimentos eram efetuados na Igreja do Jardins”.

Ela foi mais além, contando ainda teria ocorrido o suposto estupro. “Me levantei para ir embora e aí ele segurou meu braço e fechou a porta com as chaves quando ele começou a olhar para mim,quando ele me empurrou para a parede tirou a minha calcinha e consumou o estupro. Fiquei sem entender o porque dele ter feito isso, mas não tive forças suficientes e infelizmente aconteceu o que ele queria. Realmente não tive forças para evitar o estupro, quando ele me pegou introduziu o pênis dele na minha vagina e logo depois ejaculou, tudo aquilo foi tão sureal para mim, pessoalmente jamais imaginaria que poderia acontecer isso comigo, aí eu sair do banheiro me limpei e ele olhou para mim e disse. Não comenta isso com ninguém, porque eu sou uma pessoa muito conhecida no estado, já você não conhece ninguem e muito menos vai fazer alguem acreditar em você. Quando aconteceu o estupro eu saí transtornada peguei o ônibus errado e fiquei rodando rodando a cidade e me sentindo muito suja, muito triste com o que aconteceu e quando cheguei em casa fui tomar banho. Aquilo tudo me deixou muito doente, e ate hoje eu me encontro numa situação muito delicada, tudo por conta de transtorno de ansiedade que desencadeou após o estupro”.

Com informações dos radialistas Alex Carvalho e Everton Jr.