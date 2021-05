Os Alunos dos anos iniciais do Fundamental devem fazer a avaliação diagnóstica









Prazo final para as crianças realizarem a avaliação impressa será até o dia 4 de junho

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), em parceria com o Aprova Brasil, inicia nesta segunda-feira, 24, a avaliação diagnóstica para todos os alunos matriculados nas turmas de 1º e 2º anos do Ensino Fundamental que retornam às aulas presenciais. O prazo final para as crianças realizarem a avaliação impressa será até o dia 4 de junho. Já para as turmas de 3º ao 9º ano do Ensino Fundamental, que iniciaram a avaliação no dia 5 de abril, o prazo foi prorrogado até o dia 4 de junho.

Para os alunos do Ensino Médio Convencional, Ensino Médio Profissional e Educação de Jovens e Adultos (EJA) a avaliação diagnóstica ainda pode ser feita até a próxima sexta-feira, 28 de maio. Para tal, basta procurar a escola e fazer a opção por avaliação impressa ou avaliação online. Este ano a Avaliação Diagnóstica de Aprendizagem desse grupo de estudantes é realizada por meio de uma parceria com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (Fundação CAEd).

A Coordenadoria de Estudos e Avaliação Educacional (Ceave/Supex) fará o tratamento dessas informações que serão coletadas para traçar um panorama e um diagnóstico de rede. De acordo com Joniely Cruz, coordenadora da Ceave, com o retorno das turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental às aulas presenciais, a equipe de avaliação utilizará também o material que foi cedido pelo Aprova Brasil e apoiará as escolas na realização desse processo.

A coordenadora do Serviço de Ensino Fundamental (SEF), Kelly Valença, diz que a parceria do Aprova Brasil/Editora Moderna com a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) é de extrema relevância para a aprendizagem dos estudantes. “O foco na competência leitora e na resolução de problemas matemáticos desenvolve nos estudantes as habilidades necessárias para que no percurso escolar os alunos possam revisitar as aprendizagens e seguir com autonomia a trajetória escolar. A avaliação diagnóstica ajuda a identificar as causas de dificuldades específicas dos estudantes na assimilação do conhecimento, tanto relacionadas ao desenvolvimento pessoal deles quanto à identificação da parte do currículo em que eles apresentam necessidades de aprendizagem. As avaliações têm como propósito identificar o que de fato o aluno assimilou de conhecimento sobre determinado assunto e nortear o trabalho pedagógico do professor. São extremamente relevantes para o planejamento pedagógico, como também para auxiliar as atividades de reforço escolar”, afirmou.

Paralelamente a isso, a Ceave fez a propositura de utilizar a Plataforma de Apoio à Aprendizagem, uma iniciativa do Consed com a Undime, para apoiar a aplicação da Avaliação Diagnóstica com os alunos do Ensino Médio. Joniely Cruz explica que os instrumentais estão no formato digital por meio do Formulário Google (Gforms). Dentro do Ensino Médio há, ainda, uma iniciativa que é específica do Programa das escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, em parceria com o Instituto Sonho Grande, na qual também foram disponibilizados Gforms construídos a partir de uma matriz que vai dar suporte a atividades específicas do programa. O prazo para esse público concluir a avaliação diagnóstica está mantido até o dia 26 de maio.

“O objetivo maior é identificar as necessidades dos estudantes, dos professores e de formação na rede estadual de ensino, especialmente nesse contexto de pandemia. A gente precisa olhar para as aprendizagens desses estudantes, traçar ações que possam apoiar e intensificar as habilidades não aprendidas por eles. É preciso verificar o nível de aprendizagem em que se encontram os alunos da rede estadual e, a partir do desempenho deles na avaliação diagnóstica, orientar as práticas dos professores com base nas habilidades ainda não desenvolvidas por eles e fornecer à rede dados e informações que permitam tomadas de decisões qualificadas”, disse Joniely Cruz.

Fonte e foto assessoria