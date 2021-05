BELIVALDO CHAGAS AUTORIZA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS









24/05/21 - 15:15:05

A obra, que terá investimentos de cerca de R$ 10,2 milhões, beneficiará comerciantes, consumidores e vai abrigar a segunda maior câmara fria do estado

Com o objetivo de estimular a economia da região e levar mais desenvolvimento ao município de Simão Dias, o governador Belivaldo Chagas assinou, nesta segunda-feira (24), ordem de serviço para execução dos serviços de reforma do Mercado Municipal da cidade.

A obra beneficiará comerciantes e consumidores, já que a comercialização no local gera empregos, possibilita a compra e venda de produtos diretamente do campo e promove, ainda, a interação entre os moradores das zonas rural e urbana. “Este é um momento importante, afinal de contas, Simão Dias cresceu muito. Esse mercado foi construído há alguns anos, e está mais do que carente de uma reforma e nós vamos fazer essa reforma. O investimento é da ordem de R$ 10,2 milhões e teremos aqui mais de 100 boxes, câmara fria pra capacidade de 120 bois, uma câmara frigorífica que será a segunda maior do estado. O vendedor de carne terá sua câmara fria para tirar da câmara maior e guardar ali, para evitar que o produto fique exposto, com a falta de higiene”, ressaltou o governador.

A obra

Serão investidos R$ 10.284.610, recursos do Tesouro estadual. Com a intervenção do governo do Estado, o espaço se tornará mais agradável e acessível. Segundo o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Ubirajara Barreto, as melhorias proporcionarão, também, melhores condições de higiene ao ambiente. “É uma obra que vai ser uma reforma em toda sua estrutura, desde a parte de fundação, até a parte de mesoestrutura e superestrutura. Nós teremos, também, SPDA que é o Sistema de Provisionamento para Descargas Atmosféricas, teremos climatização, câmara frigorífica, então é uma obra de um potencial muito grande para essa região. É mais uma obra que faz parte do programa Avança Sergipe, fazendo com que haja emprego e renda para a população”, explicou o secretário.

A obra compreende a execução de serviços de fundações; estrutura; hidrossanitário; cabeamento; climatização; elétrica; construção de Câmara Fria; implantação de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e Medidas de Proteção Contra Surto (MPS); assim como serviços referentes ao gás, prevenção de incêndio e drenagem. O prazo de execução da obra é de 240 dias consecutivos e a empresa contratada é a Teccol Engenharia Ltda.

“Quero agradecer ao governador do Estado por essa reforma. Na verdade, será basicamente uma nova construção do mercado municipal de Simão Dias. Então, no que depender da prefeitura, já determinamos à chefe aqui do mercado que conversasse com os feirantes particularmente. Fiz uma reunião na qual conversamos com cada um e estamos preparados e dando as condições para poder dar sequência para iniciar a obra”, complementou o prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana.

Benefícios

A região de Simão Dias é um grande polo do Centro Sul do estado. A reforma do mercado vai impulsionar a economia e a renda local, garantindo mais emprego e desenvolvimento para a região, e já é uma antiga reivindicação da população.

“Atualmente a situação do mercado está precária e precisando mesmo de uma grande reforma. O governador está fazendo em bom momento. Teremos mais acesso, espaço para chegar, a higienização também tem que melhorar. Sou feirante, compro minhas carnes aqui, no mercado, e a prioridade da sociedade de Simão Dias é o mercado, que é onde a gente compra nossos alimentos”, ressaltou o morador Roberto César Santana, de 44 anos.

O fiscal Emerson Tavares, que atua no mercado municipal, também elogiou a iniciativa da reforma. “Nós queremos agradecer ao governador por essa iniciativa de estar realizando essa grande obra, que é muito importante pra cidade e, graças a Deus agora, a partir dessa obra, vai tudo ficar modernizado. Isso só vai trazer benefícios para a cidade. Vai facilitar para a fiscalização e melhorar as condições de trabalho para os feirantes e para nós que também estamos aqui trabalhando”, destacou.

Outras ações

Desde 2018, o governo do Estado já realizou em Simão Dias, obras de implantação de pavimentação asfáltica e granítica, revitalização de avenidas e praças, duplicação de avenidas e recuperação de esgotamento sanitário, totalizando R$ 13.504.061,04 em investimentos. Obras de construção de ponte, reservatório apoiado, pavimentação asfáltica e granítica, reforma de ginásio, restauração de rodovias e urbanização de vias públicas está em andamento e somam mais de R$ 28 milhões. Também estão previstas para o município, reforma e construção de prédios públicos, construção de equipamentos urbanos, reforma de praça, duplicação, implantação de pavimentação e iluminação e requalificação de avenidas e rodovias, investimentos na ordem de R$ 5.483.162,01. Todos esses investimentos em Simão Dias totalizam mais de R$ 58 milhões.

“Nós temos investimentos aqui, para Simão Dias, que vão ultrapassar, numa primeira fase ainda, R$ 30 milhões. Estamos trabalhando, também, para iniciar a parte do esgotamento sanitário de Simão Dias, vamos fazer uma macrodrenagem agora, com investimentos de aproximadamente R$ 15 milhões. A parte de esgotamento sanitário ultrapassa a casa dos R$ 50 milhões. Vamos trabalhar para isso”, complementou o governador.

Foto Mário Sousa