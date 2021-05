Capela anuncia Live Sarandaia: Palco Dário do Acordeon









O município de Capela, dono de uma das principais festas juninas de Sergipe, realizará no dia 30 de maio, a partir das 15h, a Live Sarandaia. Em decorrência da pandemia da Covid-19, a festa será realizada somente na modalidade virtual, como parte do projeto “São Pedro nossa Paixão”, em comemoração aos 82 anos da Festa do Mastro.

“É muito difícil sob todos os aspectos. Capela vive e respira o São Pedro, mas a pandemia e a vida das pessoas são maiores que tudo neste momento. Vamos realizar mais um São Pedro do jeito que for possível, no ambiente virtual. As nossas vidas mudaram, o mundo está mudando e a festa vai ter que mudar”, destacou a prefeita Silvany Mamlak, anunciando a programação musical da Live Sarandaia.

A transmissão trará como homenageado o saudoso Dário do Acordeon, grande representante do cancioneiro regional do município de Capela e que faleceu neste ano de 2021.

Além dos shows artísticos, a Live vai contar com a apresentação cultural da Quadrilha Junina Amor Caipira e exibição de vídeos reportagens sobre as tradições juninas de Capela.

A festa virtual de Capela, promovida pela prefeitura municipal, vai prestigiar artistas locais, estaduais e nacionais. “Na Sarandaia teremos os shows de Kelly Silva, Correia do Oito Baixos, Cheiro do Forró, Saga dos Vaqueiros e a atração nacional Peruano”, anunciou Silvany.

