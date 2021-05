Cultura geek movimenta o varejo e a indústria do entretenimento









No Brasil, o segmento mobiliza cerca de R$ 138 bilhões ao ano

O que ‘Friends: The Reunion’, ‘Cruella’, ‘Viúva Negra’ e o game ‘Hogwarts Legacy’ têm em comum? Além de serem lançamentos que têm aquecido a indústria do entretenimento, todos dialogam com públicos que vão além de espectadores comuns. Trata-se de fãs de histórias e personagens da ficção que, muitas vezes, têm seus estilos de vida influenciados por essa paixão.

Esses homens e mulheres de diferentes idades se interessam tanto por determinado tema que procuram estar sempre atualizados sobre tudo que o envolve. Eles integram a chamada cultura geek e, nem de longe, lembram o antigo estereótipo de gente fora do padrão.

“Li os livros e assisti a todos os filmes de Harry Portter. No meu último aniversário, fiz questão de celebrar com um bolo igual ao que ele ganhou de Hagrid quando fez 11 anos”, relata a jornalista e estudante universitária Bárbara Oliva. A jovem de 28 anos ostenta duas tatuagens em homenagem ao bruxinho e ressalta que não está se referindo a uma torta lindamente decorada com o tema. “O bolo foi uma reprodução fiel ao da história, com direito à frase ‘Happee Birthdae’ e estrutura um pouco amassada”, explica.

Orgulho de ser do jeito que quiser

Nas últimas décadas, as pessoas foram conquistando a liberdade de manifestar as suas paixões e o que era considerado excêntrico foi ganhou espaço na cultura pop. Não por acaso, desde 2006, o 25 de maio é dedicado ao direito de toda pessoa ser nerd ou geek. O Dia do Orgulho Geek ou Nerd é uma alusão à estreia do primeiro filme da série ‘Star Wars’, em 25 de maio de 1977. E, se você adora ciência, tecnologia, games, jogos de tabuleiro, atividades que desafiam a mente, HQs, mangás, livros, séries ou filmes, provavelmente também está inserido neste mundo fantástico.

A indústria do entretenimento não tem poupado esforços para que os fãs mergulhem no universo dos personagens e sintam-se parte das histórias. Este tem sido um mercado de números superlativos. Estima-se que a franquia Harry Potter, por exemplo, já tenha faturado mais de 21 bilhões de dólares em todo o mundo, com livros, filmes e licenciamentos de produtos que vão desde camisetas, almofadas, canecas a jogos eletrônicos. Para se ter uma ideia do fascínio que a literatura fantástica e as histórias em quadrinhos exercem sobre o público, o blockbuster da Marvel ‘Vingadores: Ultimato’ é considerado o filme de maior sucesso na história do cinema mundial e os outros dois longas da trilogia estão entre os oito maiores.

De fato, os números da cultura geek são proporcionais ao amor dos fãs. A estimativa é que este mercado movimente, no Brasil, R$ 138 bilhões ao ano. Somente o setor de licenciamento de produtos tem faturado cerca de R$ 20 bilhões ao ano. Esta mobilização é impulsionada pelo fato de que, segundo pesquisa da Rakuten Digital Commerce, empresa japonesa de tecnologia e e-commerce, o público geek consome 40% a mais que a média brasileira.

Artigos geek em Aracaju

Hoje, quem adora colecionar, consumir e acompanhar tudo o que envolve as suas personagens e histórias favoritas não precisa mais buscar no exterior e esperar tanto tempo por seus objetos de desejo. Em um passeio pelos dois principais shoppings de Sergipe, por exemplo, é possível comprar desde as tradicionais camisetas e almofadas até colares e itens idênticos aos usados pelos ícones da cultura geek. Tem até artigos para os animais de estimação.

Na Feira Nordeste Brasil que acontece no Shopping Jardins, em Aracaju, o visitante encontra um estande totalmente dedicado a esse universo. Colares, mantos e demais acessórios do anime Naruto e esculturas de personagens como Harry Portter são alguns dos destaques.

O quiosque Lojas das Mágicas também dispõe de um variado mix para os nerds, como jogos de cartas do Yu-Gi-Oh! e Pokémon, cubos mágicos profissionais, dominó. Os jogos de tabuleiro, como xadrez e gamão, também são atrações da Tabacaria Don Carllo, que conta ainda com um variado acervo de esculturas do Coringa, Sonic, Mario Bros, dentre outros personagens.

Design, moda e literatura

Os bonecos com design moderno também são objetos de desejo dos apaixonados por livros, séries, filmes, HQs, animes e mangás e podem ser adquiridos em lojas tradicionais de brinquedos como Ri Happy e PB Kids. Os toys também integram as coleções da Piticas, marca conhecida nacionalmente por suas camisetas divertidas.

Já os grandes magazines apostam em camisetas, acessórios e demais peças do vestuário para arrebatar o coração geek. Nas lojas Riachuelo, Renner e C&A dos shoppings Jardins e RioMar Aracaju, os consumidores encontram diversos itens de moda e decoração com seus personagens e temas favoritos. Há opções para todas as idades e tem até cama, comedouro e acessórios para os animais de estimação.

E como a literatura é uma das artes mais apreciadas pelos geeks, as livrarias Escariz e Saraiva são destinos certos para quem pretende celebrar o 25 de maio com boas leituras. De acordo com a Associação de Cartunistas do Brasil (ACB), os quadrinhos mobilizam, em média, 20 milhões de leitores ao mês. E nas livrarias dos shoppings Jardins e RioMar, os aracajuanos podem adquirir publicações de grande sucesso, como edições especiais de livros, quadrinhos e mangás.

