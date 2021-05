Cunhada de Jéssica, do ‘No Limite’, aposta que a personal trainer vai surpreender: ‘Ela tem muita garra, além de segurar a coroa e mostrar seu carisma’

Em No Limite, ganhar as provas é essencial para conquistar mais itens de sobrevivência e escapar do Portal da Eliminação. No último episódio do reality, a tribo Calango perdeu as Provas do Privilégio e da Imunidade – nesta última, Jéssica e Gleici não conseguiram acertar os tocos antes da tribo Carcará.