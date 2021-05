Empresa sergipana recebe investimento de uma das principais desenvolvedoras de software









Aporte faz parte da estratégia de crescimento inorgânico da companhia e fortalecimento do portfólio de produtos no mercado privado

A Softplan, uma das principais desenvolvedoras de software do Brasil, começou o ano com um olhar estratégico voltado para a área de M&A. Com a perspectiva de investir R$ 200 milhões em três anos, a empresa anuncia sua segunda aquisição em 2021, o CV-Construtor de Vendas.

O movimento representa a união de dois expoentes do mercado da construção. De um lado, o CV, principal CRM especializado no mercado imobiliário do Brasil. Do outro, o Sienge, a solução líder no país em gestão na área de construção.

O tamanho e a importância do investimento ficam evidentes a partir da análise dos dados de crescimento de Sienge e CV. Em 2020, o crescimento do Sienge foi de 13% chegando a 3,6 mil clientes. No mesmo período, o CV cresceu 131%, chegando a mais de 340 clientes. Em 2021, o CV trabalha para dobrar o resultado de 2020.

Além da atuação no setor da construção civil, Sienge e CV têm seus negócios baseados em tecnologia, com receita recorrente e digitalizam processos de gestão de empresas da incorporação e construção. Ou seja, o que não falta é sinergia entre as marcas.

A associação foi, portanto, um passo natural em um relacionamento que iniciou em 2019 com a integração entre as soluções e faz parte da estratégia de ampliação do espectro de atuação da plataforma, com construção de soluções para jornadas de negócios completas.

Dentre os trunfos do CV está a possibilidade de fazer a gestão de leads, vendas e pós-vendas das incorporadoras. Com isso, o CRM proporciona visibilidade e controle a todos os players envolvidos no processo: incorporadoras, imobiliárias, corretores, correspondentes e clientes.

As características do CV são muito aderentes à estratégia do Sienge Plataforma. Não é à toa que 94% dos clientes CV compartilham características com a base Sienge. “A associação reforça a estratégia do Sienge de ser cada vez mais uma one stop shop para as empresas de construção e incorporação”, explica Fabrício Schveitzer, Diretor de Estratégia e Mercado do Sienge.

O CV, por sua vez, também visa a transformação do mercado da construção civil. “Nós colocamos a cultura de trabalhar de forma digital em uma área que hoje ainda é muito ‘offline'”, explica Toninho Garcez, COO do Construtor de Vendas. “O desafio é escalar e manter o mesmo nível de atendimento e, desta forma, ajudar o setor a evoluir”, complementa.

Assim, com esse tipo de integração, o Sienge Plataforma se posiciona cada vez mais como espinha dorsal tecnológica de seus clientes. Ou seja, um hub – que atualmente já conta com mais de 30 softwares integrados – por meio do qual os clientes podem escolher as soluções tecnológicas mais adequadas a seus modelos de negócio.

Um dos principais ativos da associação é o conhecimento de mercado desenvolvido pelo CV. “Como o propósito é agregar expertises, um dos grandes ativos é continuar tendo os sócios-fundadores à frente da operação”, pontua Schveitzer.

Outra sinergia compartilhada entre as empresas é o foco na construção de um ecossistema de valor em torno das soluções oferecidas. “Nossa estratégia continua sendo a de promover o crescimento e a integração do mercado imobiliário. Tanto é que, além do Sienge Plataforma, o CRM integra com outros ERPs do mercado, como Totvs, SAP, Informakon, UAU, Mega, dentre outros”, explica Fábio Garcez, CEO do CV.

Além disso, o time de Produto e Tecnologia do CV foi estruturado para entregar cada vez mais valor ao Cliente. “Temos feito investimentos agressivos em arquitetura e servidores para atender à crescente demanda dos nossos clientes e as expectativas comerciais da empresa.” diz o CTO do CV, Gabriel Manzano.

Em suma, uma estratégia de negócios altamente escalável e que ataca o cerne de uma demanda histórica de mercado, a digitalização e inovação em processos de gestão no segmento da construção.

Com um faturamento de R$ 336 milhões em 2020 e mais de 2 mil funcionários em todo o território nacional e na Colômbia, a Softplan anunciou a criação de uma nova diretoria de M&A em janeiro.

Sobre a Softplan

A Softplan é uma empresa especialista em traduzir conhecimento e tecnologia em soluções que simplificam e geram mais valor aos mercados da Indústria da Construção, Justiça e Gestão Pública. É considerada uma das maiores desenvolvedoras de software do país, entre elas o Sienge, e tem como missão guiar organizações públicas e privadas na busca por mais eficiência. A Softplan é uma empresa GPTW e conta com mais de 2.000 colaboradores e 6.000 clientes, com atuação no Brasil e na Colômbia.

Sobre o Sienge

O Sienge é a solução de gestão especialista líder no Brasil para a indústria da construção. Com mais de 4 mil clientes e 30 anos de experiência, o Sienge é uma plataforma de tecnologia e conteúdo voltado a construtoras e incorporadoras com atuação focada em promover a transformação digital do setor. Para saber mais, acesse https://www.sienge.com.br

Sobre o CV-Construtor de Vendas

Desenvolvido em Aracaju, o Construtor de Vendas foi fundado por Fábio Garcez, Toninho Garcez e Gabriel Manzano na Alfama, empresa especialista em tecnologia digital com mais de 18 anos de atuação. Sendo 100% nordestino, o CV hoje está presente em todos os Estados do Brasil. O propósito é promover a transformação digital do mercado imobiliário, tornando- se o maior e melhor CRM do setor. Atualmente, são mais de 340 clientes, com R$ 45,6 bilhões em vendas transacionadas na plataforma.

