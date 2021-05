Essa semana será celebrado o Dia Nacional do Sanfoneiro, 26 de maio









24/05/21 - 11:11:50

Essa semana será celebrado o Dia Nacional do Sanfoneiro (26/05), em homenagem ao Grande Mestre Sivuca, data de grande relevância para a cultura Nordestina.

Para comemorar a data vamos homenagear uns dos Grandes Sanfoneiros de Sergipe, premiado nos maiores concursos de músicas do Estado, Mimi do Acordeon, com mais de 25 anos de carreira, sua grande paixão sempre foi a sanfona e forró.

Dono de um carisma e simpatia sem igual, desejamos muito sucesso em sua carreira. Em breve, estaremos dançando muito forró.

Fonte e foto assessoria