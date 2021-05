Estabelecimentos da Orla de Atalaia são fiscalizados pela Força-tarefa de Combate à Covid









24/05/21 - 05:20:36

Com a reabertura de bares, restaurantes e praias aos sábados, anunciada pelo Governo do Estado, a Força-tarefa de combate à Covid-19 continuou às ações para checar o cumprimento dos decretos e resoluções. Neste sábado, 22, as inspeções foram realizadas nos estabelecimentos da Orla de Atalaia.

O Fiscal Sanitário da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Paulo Tiago Santos, destaca que na ação os órgãos verificaram se os estabelecimentos cumpriam a capacidade de pessoas determinadas. “A fiscalização foi bem tranquila, checamos todos os estabelecimentos da Orla e constatamos que estavam cumprindo a limitação da capacidade de 30%”, disse.

O fiscal ainda contou que os órgãos dialogam sobre o horário de funcionamento, que é até às 21h, a necessidade do distanciamento das mesas e disponibilização de álcool 70%, para a segurança dos consumidores.

Participaram dessa Força-tarefa, órgãos como a Vigilância Sanitária, Polícia Militar, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. Nas semanas anteriores, a Vigilância Sanitária Estadual realizou o trabalho de inspeção em parceria com os municípios da Região Metropolitana considerando que a maior concentração de casos da doença está na Grande Aracaju.

Foto: Valter Sobrinho

Ascom/SES