‘Fiz muito sexo, fui muito julgada e sofri horrores por causa disso’, diz Deborah Secco em podcasts. Atriz contou no podcast ‘Prazer, Renata’ que sofreu preconceito por falar de sexo









24/05/21 - 16:34:30

A atriz Deborah Secco contou no podcast ‘Prazer, Renata’ como foi julgada e sofreu preconceito, dentro e fora de casa, por falar de sexo, posar nua e atuar no filme ‘Bruna Surfistinha’ em que interpretou uma garota de programa. Segundo ela, a própria família e as empresárias da época achavam que o filme seria ruim para a carreira dela. Deborah participou do episódio ‘Sexo: Aqui Não É Tabu’ ao lado das atrizes Maria Bopp e Claudia Ohana.

“Quando decidi fazer o Bruna Surfistinha briguei com meu marido na época, com a minha mãe, com as minhas empresárias, com a minha família, todo mundo era contra” — Deborah Secco, atriz