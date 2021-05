Forró Caju 2021: Funcaju lança tutorial em vídeo para auxiliar inscrições de artistas









24/05/21 - 14:28:13

As inscrições para a edição de 2021 do Forró Caju em Casa seguem abertas até a próxima quinta-feira, dia 27. Para garantir que o maior número de artistas possa disputar a participação no principal festejo junino de Sergipe, a Prefeitura de Aracaju, através da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), divulgou um vídeo tutorial com o passo a passo do processo de inscrição, nos perfis da Funcaju no YouTube e Instagram.

No tutorial, a Funcaju apresenta as etapas de inscrição para os artistas, ajudando a encontrar o link de cadastro no Mapa Cultural de Aracaju; preencher cadastro; confirmar e-mail; preencher área de atuação e perfil no Mapa; inscrever no Forró Caju em Casa; acrescentar dados no perfil de inscrição do evento e finalizar o processo.

Além do vídeo tutorial, a Funcaju já havia preparado uma cartilha com o passo a passo das inscrições de maneira didática e publicizado nas redes sociais.

Durante o período de inscrições para o Forró Caju de 2021, o órgão cultural também preparou uma equipe de atendimento exclusiva para dúvidas dos artistas e qualquer dificuldade com o sistema. O atendimento remoto acontece das 8h às 14h, através do telefone exclusivo (79) 3179-1380, ou pelo e-mail forrocajuemcasa2021@gmail.com. Em decorrência da pandemia provocada pela covid-19, não está sendo feito atendimento presencial.

Forró Caju em Casa 2021

A edição de 2021 do Forró Caju terá 14 dias de eventos e cerca de 100 atrações preenchendo a programação junina. Serão shows de trios pé de serra, bandas com vertentes do forró e grupos de arrocha e piseiro, que também notabilizaram participação nos eventos juninos nas últimas décadas.

O resultado preliminar com as atrações selecionadas será publicado no dia 31 de maio, com prazo de três dias de recurso e publicação do resultado final em 3 de junho.

A programação do Forró Caju em Casa começa com o Fórum do Forró, nos dias 17 e 18 de junho, e segue com a programação musical, de 19 a 30 de junho. As transmissões serão feitas através do canal no Youtube da Prefeitura de Aracaju, na PMA Rádio Corredor, com toda repercussão no Ajuplay e redes da PMA e Funcaju.