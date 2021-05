Hospital Unimed adota protocolo de segurança para visitas e acompanhamentos









24/05/21 - 10:16:29

Levando em consideração a garantia da segurança dos pacientes, assim como a integridade de visitantes e acompanhantes, em decorrência da pandemia, visando evitar novas infecções pelo coronavírus, o Hospital Unimed Sergipe estabeleceu um protocolo de visitas e acompanhamentos. As medidas estão sendo aplicadas tanto a acompanhantes e visitantes de pacientes com Covid-19, quanto aos demais pacientes internados na unidade.

Para pacientes que estão internados devido a infecção pelo novo coronavírus, sendo eles suspeitos ou confirmados, as medidas adotadas pela instituição foram mais restritivas, considerando o alto risco de transmissão que o vírus apresenta, como explica a supervisora de Enfermagem do Hospital Unimed, Mariana Koch.

“As visitas estão suspensas para pacientes suspeitos e confirmados de Covid, com acompanhante liberado somente para grupos restritos, que são os idosos maiores de 70 anos, ou portadores de necessidades especiais; e troca uma vez por dia desses acompanhantes”, pontuou a enfermeira do Hospital Unimed, ao reforçar as medidas mais rígidas para pacientes com Covid.

Já no que diz respeito à internados por outras doenças, as visitas ainda podem acontecer, mas respeitando uma quantidade máxima de pessoas, principalmente dentro do quarto dos pacientes. Além disso, seguem as medidas básicas de segurança contra a Covid-19.

“Para os visitantes dos pacientes que não estão com Covid, há uma limitação do número de pessoas e somente uma pessoa por vez pode estar no quarto. O uso de máscara é obrigatório em todos os casos, e a presença de álcool em gel em todos os espaços do hospital”, enfatiza Mariana Koch, detalhando o protocolo de circulação para estes casos.

