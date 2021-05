ITABAIANINHA INICIA A VACINAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NESTA TERÇA









Na próxima terça-feira, 25, o município de Itabaianinha, região sul de Sergipe, iniciará a vacinação de professores e demais profissionais da educação contra a Covid-19. O primeiro grupo será o dos trabalhadores de 45 a 59 anos.

Para o prefeito Danilo de Joaldo, o fato merece ser comemorado. “Desde o início do anúncio que teríamos vacina, esperamos por esse dia. Os profissionais da educação são fundamentais dentro do contexto de qualquer sociedade, então estamos muito felizes”, disse o gestor.

Recentemente, Itabaianinha foi destaque dentre os municípios sergipanos por estar no rol daqueles que tiveram 100% de aproveitamento na aplicação das primeiras doses de vacinas recebidas pela Secretaria de Estado da Saúde.

Outro ponto que chama a atenção é o investimento feito pela gestão para garantir a segurança de alunos, professores e demais profissionais que fazem parte do ambiente escolar. Equipamentos de proteção e higienização, a exemplo de máscaras e álcool em gel, fazem parte desse processo de volta às aulas presenciais.

Nesta primeira etapa, serão vacinados os trabalhadores da educação infantil (creches e pré-escolas) e do ensino fundamental (1º e 2º ano). Para receber a dose, os participantes desse grupo precisam se dirigir até o SESP, no centro da cidade, munidos de identidade e cartão do SUS.

Por Gerliano Brito