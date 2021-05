JAIRO DE GLÓRIA ASSUME CADEIRA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA POR 130 DIAS









24/05/21 - 14:58:28

Com o pedido de licença de 130 dias para tratamento de saúde do deputado Capitão Samuel (PSL), aprovado na sessão mista da última quinta-feira, 20, na Assembleia Legislativa de Sergipe, toma posse a partir das 9h desta terça-feira, 24, o suplente e ex-deputado, Jairo de Glória (PRB).

O contador Jairo Santana da Silva é natural de Nossa Senhora da Glória, tendo sido eleito deputado estadual em 2016 com 22.560 votos prometendo ser “a voz dos sertanejos”; disputou a reeleição ficando como suplente da coligação PRB /PDT/PSL.

Na manhã desta segunda-feira, 24, o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo (MDB) conversou com a reportagem da Agência de Notícias Alese sobre o retorno de Jairo. “Se Deus quiser, amanhã Jairo de Glória retorna a esta Casa e o deputado Capitão Samuel ouviu o nosso conselho e pediu licença para se cuidar, pois saúde tem que ser em primeiro lugar e vai dar tudo certo”, observa.

“Volto a esta Casa em circunstância adversa, em virtude do tratamento do amigo Capitão Samuel. Nessa oportunidade trabalharei incansavelmente pra defender os anseios do povo querido do sertão. Essa é minha principal bandeira”, destaca Jairo.

De acordo com Capitão Samuel, o afastamento do mandato de deputado estadual tem o objetivo de cuidar de um problema na garganta. “Desta vez farei todo o tratamento conforme recomendação do médico e evitarei o erro do passado, quando me submeti a uma cirurgia mas não tive o repouso adequado e o problema retornou. A luta continua e com fé em Deus, logo estarei novamente atuando em prol da população sergipana”, enfatiza.

Foto: Arquivo/Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza