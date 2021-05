“LEVAR PASSAGEIROS APENAS SENTADOS É IMPOSSÍVEL”, DIZ VEREADOR EM AUDIÊNCIA









24/05/21 - 15:35:33

Na manhã desta segunda-feira (24), o vereador Fábio Meireles (PSC) participou da Audiência Pública na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), provocada pelo vereador Ricardo Marques (Cidadania), sobre as medidas tomadas em relação ao Transporte Público Coletivo no Município de Aracaju, decorrentes da pandemia da COVID-19.

Para Fábio Meireles, a Prefeitura de Aracaju tem feito o necessário e o possível. Ele reforçou que é preciso unir forças, mas não se pode tomar medidas que prejudiquem a população.

“Precisamos somar forças para melhorar a qualidade do nosso transporte público. Sabemos que estamos vivendo um momento complexo. Vemos que as pessoas utilizam o transporte por necessidade, não à toa. Elas estão trabalhando, buscando o pão de cada dia, estão indo sobreviver. Não podemos pedir ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiro de Aracaju (SETRANSP) que só transportem passageiros sentados, é impossível. As pessoas vão demorar para chegar no trabalho, arriscando perder o emprego. Temos que pensar na logística também”, afirmou.

O parlamentar disse ainda que em várias cidades do Brasil não funcionou o esquema dos passageiros irem sentados. Para ele, quem não for pegar o transporte nos terminais, não vai achar vagas para ir sentado.

“Vi várias reportagens onde os passageiros foram prejudicados com esse sistema. O ônibus chegava lotado e não parava nos pontos para ninguém. Além disso, imagine o tumulto em um terminal onde todos querem e precisam trabalhar, mas só entram no ônibus quem for sentado. Imaginem o desespero para poder entrar. São nessas coisas que precisamos pensar. A prefeitura tem feito o que pode. Enquanto isso, podemos ajudar pensando em outras soluções, mas claro, soluções que funcionem”, pontuou.

