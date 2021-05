MAIS DE 1.360 TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO SERÃO VACINADOS CONTRA COVID









24/05/21 - 16:01:12

Um novo capítulo de esperança começa a ser escrito na vida dos trabalhadores da Educação que atuam na rede municipal de ensino de Aracaju. Nesta segunda-feira, 24, foi iniciada a vacinação contra a covid-19 desse público. Nesta primeira etapa, serão contemplados os profissionais com idades entre 40 e 59 anos e que atuam em creches, pré-escolas e no 1º e 2º ano do Ensino Fundamental.

Nesta primeira etapa, que se estende até o próximo dia 28, 1.364 trabalhadores receberão a imunização com a vacina AstraZeneca. Além de professores, também serão imunizados gestores, coordenadores, secretários escolares, merendeiras, porteiros, equipes de limpeza e cuidadores.

A vacinação, para esse público, ocorre tanto no drive-thru, no Parque da Sementeira, como nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Hugo Gurgel (bairro Coroa do Meio) e Adel Nunes (bairro América).

A primeira a chegar ao drive-thru, logo no início da manhã desta segunda-feira, foi a secretária da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Artur Bispo do Rosário, Nara Jéssica Ferreira.

“Eu estava muito ansiosa e não consegui dormir essa noite. Pedi ao meu filho para me trazer no drive-thru e fui a primeira a chegar. Estou me sentindo muito feliz porque agora vou poder trabalhar mais tranquila e sem tanto receio, mas sei que só estarei completamente imunizada depois da segunda dose. Mesmo assim, vou continuar me protegendo e espero que todos consigam logo serem vacinados”, disse Nara.

Agora, com a primeira dose recebida, a secretária escolar já sabe qual a primeira coisa que vai fazer quando estiver completamente imunizada. “Vou poder visitar meu pai, que é idoso e que não vejo há meses. Ele já tomou as duas doses mas eu estava esperando ser vacinada também para poder vê-lo”, conta Nara.

Cronograma

Para a imunização dos trabalhadores da Educação, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) estabeleceu um cronograma por idade. Na segunda-feira, 24, estão sendo vacinados os trabalhadores de 55 a 59 anos.

Na terça-feira, dia 25, será a vez daqueles que têm de 50 a 54 anos. Já na quarta-feira, 26, recebem a imunização os profissionais de 45 a 49 anos. Na quinta e sexta-feira, dias 27 e 28, serão vacinados trabalhadores da Educação de 40 a 44 anos, de forma escalonada. Na quinta, os nascidos entre janeiro e junho; na sexta, os nascidos entre julho e dezembro.

“Estamos vendo um sonho se realizando. A imunização contra a covid-19 dos profissionais que atuam na nossa rede era algo aguardado ansiosamente por todos. Aproveito para pedir que esses profissionais permaneçam atentos às datas e que se imunizem quando chegar a sua vez”, pontua a secretária municipal da Educação de Aracaju, Maria Cecília Leite.

Foto: Marcelle Cristinne