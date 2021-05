NO NE, PREÇO DA GASOLINA VOLTA A TER ALTA NO INÍCIO DE MAIO, APONTA TICKET LOG









24/05/21 - 14:22:55

Em apenas três estados da Região, o combustível apresentou recuo nos preços

De acordo com o Índice de Preços Ticket Log (IPTL), a Região Nordeste voltou a registrar alta no preço da gasolina no início de maio, após recuo apresentado em abril. A gasolina nos postos avançou 0,70% e foi comercializada a R$ 5.717, o litro. Já o etanol apresentou novo aumento, de 2,75%, e foi encontrado a R$ 4,739.

“Em três estados nordestinos a gasolina apresentou recuo nos preços, todos eles abaixo de 1%. No Sergipe, os postos registraram a maior redução da Região, de 0,58%. No Rio Grande do Norte, a baixa foi de 0,35% e no Maranhão, de 0,07%”, destaca Douglas Pina, Head de Mercado Urbano da Edenred Brasil.

A Paraíba, mais uma vez, registrou a gasolina mais barata do Nordeste, a R$ 5,415, mesmo após aumento de 0,37% nos preços. Enquanto isso, o Piauí apresentou o combustível mais caro da Região, a R$ 5,981, alta de 1,82%.

O maior aumento de preços da gasolina no Nordeste foi registrado no Ceará, de 2,49% na comparação com o fechamento de abril, e o combustível foi comercializado a R$ 5,768. Já o etanol que mais avançou foi encontrado na Bahia, a R$ 4,640, após alta de 7,36%.

Com o aumento expressivo nos postos baianos, o estado deixou de ter o etanol mais barato do Nordeste, posição agora ocupada pela Paraíba, onde o combustível foi comercializado a R$ 4,519, alta de 0,87% em relação ao fechamento de abril. O etanol de maior valor médio por litro da Região foi registrado novamente em Alagoas, a R$ 4,820.

Os postos alagoanos também apresentaram o diesel e o diesel S-10 mais caros do Nordeste no início de maio, comercializados a R$ 4,861 e R$ 4,893, respectivamente. O maior aumento no preço médio do diesel, no entanto, foi registrado na Paraíba, de 7,13%, e do tipo S-10 em Pernambuco, de 6,10%.

O aumento significativo no preço médio do diesel S-10 nos postos pernambucanos, ainda assim, não impediu que o estado registrasse novamente o combustível mais barato da Região, a R$ 4,539. Já o diesel comum com o menor preço médio foi encontrado na Bahia, a R$ 4,566.

“No recorte regional, tanto o diesel comum quanto o S-10 avançaram no Nordeste. O tipo comum apresentou aumento de 5,36% no preço médio e foi encontrado a R$ 4,659, e o tipo S-10 esteve nas bombas a R$ 4,699 o litro, após alta de 5,43%”, pontua Pina.

Variações e correlação gasolina x etanol

