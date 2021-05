Nordeste se reúne com movimentos sociais e membros da CNBB









24/05/21 - 05:00:04

Representando o governador Belivaldo Chagas, a vice-governadora Eliane Aquino participou de reunião do Consórcio dos Governadores do Nordeste para tratar de questões sociais relacionadas à situação da pandemia enfrentada no Brasil e para articulação de ações conjuntas

Atendendo a um pedido da Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Sociotransformadora, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), o Consórcio dos Governadores do Nordeste realizou nesta sexta, 21, uma reunião para tratar de questões sociais relacionadas à situação da pandemia enfrentada no Brasil e da articulação de ações que permitam, num esforço conjunto, a construção de respostas aos graves desafios enfrentados.

Representando o governador Belivaldo Chagas, a vice-governadora Eliane Aquino, agradeceu a mobilização dos movimentos e das pastorais sociais, destacando como o papel deles é fundamental para conscientizar a população sobre a real gravidade do momento. “Estamos enfrentando uma crise sanitária, uma crise social, uma crise política que, infelizmente, ainda devem perdurar por mais tempo. Por isso, é de extrema importância que a CNBB entre nessa luta junto aos governadores. O retorno do Brasil como queremos, nas condições que o Governo Federal tem imposto aos governos estaduais, é impossível. Somente com a pressão em massa da população teremos a esperança de que nosso país seja olhado como precisa e merece”, afirmou a vice-governadora, que destacou ainda o trabalho valoroso que o Consórcio Nordeste tem construído, sobretudo na busca por caminhos que apontem alternativas viáveis aos gestores estaduais.

No ofício encaminhado ao Consórcio, o presidente da Comissão Episcopal Pastoral da CNBB, Dom José Valdeci Mendes, apontou que “o contexto atual vivido em nosso país, agravado pela pandemia do coronavírus, acelera o processo de desigualdade social existente no Brasil, que se materializa nos altos índices de desemprego e da presença da fome nas comunidades. Como Igreja, não podemos nos calar diante de um quadro tão grave e estamos nos somando a iniciativas que promovam respostas a esses desafios”.

Dentre os principais pontos abordados na reunião, além do panorama atual da pandemia no Nordeste, houve diálogo ainda sobre a importância do enfrentamento à fome e estratégias de valorização dos agricultores familiares, que respondem por grande parte dos alimentos que chegam às mesas dos brasileiros.

Para o presidente do Consórcio, o governador do Piaíu, Wellington Dias, todas as articulações visando ao desenvolvimento sustentável dos estados e a ampliação da pauta em defesa da vida são bem-vindas. “Vamos levar as propostas apresentadas ao Colegiado dos Governadores do Nordeste e às nossas equipes e, a partir daí, vamos organizar câmaras temáticas junto às representações dos movimentos sociais para que possamos colocar as iniciativas em curso”, afirmou, esclarecendo que atualmente os estados estão trabalhando com 18 câmaras técnicas e que têm se debruçado não apenas nas questões relativas à saúde, mas também em relação às áreas sociais e de desenvolvimento.

Na ocasião, Dias ainda afirmou que é importante criar mecanismos que fortaleçam os estados mediante o panorama que se desenha em que há 16 estados brasileiros com estabilidade de mortes em alta, mas com taxa de transmissão maior que o 1. O que indica um desafio quanto ao crescimento do adoecimento e a falta de leitos para atender a todos que possam vir a necessitar.

Também presente à reunião, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, corroborou a preocupação do governador da Paraíba. “Estamos vivendo uma tragédia social e não podemos naturalizar a morte e tratá-la neste período como algo natural. O mais doloroso e revoltante é que a situação se agravou, infelizmente, diante do negacionismo ostentado pela maior autoridade do país. Desde a falta de planejamento para a compra de vacinas até o desdém sobre a importância do isolamento social”.

Para o bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Limacêdo Antonio da Silva, no momento de crise se exige bom senso, responsabilidade e lucidez para alimentar a esperança. “Cada diocese, igreja e paróquia sabe o quanto as pessoas têm batido em nossas portas com fome. E são muitos os desafios. É uma imoralidade não termos vacina. Num país em que temos a Amazônia, nos faltou oxigênio. Num país em que temos a Constituição cidadã, nossa democracia tem sido ameaçada. O Consórcio Nordeste tem sido, assim, uma grande luz nessa luta diária. Espero que possamos prosseguir com o compromisso de buscarmos coletivamente o enfrentamento da fome, pois ela não pode esperar”.

Já para o bispo Dom Plínio, do Piauí, apesar do momento de grande desafio este também é um momento de esperança. “Fico satisfeito de participar desta reunião, pois vejo gestores com sentimento por seu povo. Acredito que a solidariedade vai gerar uma ação positiva. As pessoas têm desejado compartilhar e o Nordeste se somando nos dá alegria mesmo em meio a tanta dificuldade”.

Presenças – a reunião contou ainda com a presença do Governador do Maranhão, Flávio Dino; da vice-governadora de Pernambuco, Luciana Santos; além de diversas representações dos demais estados do Nordeste, da CNBB e de movimentos sociais de toda a região.

Fonte e foto assessoria