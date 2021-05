O Exército não tem dono









24/05/21 - 08:42:26

Por Adiberto de Souza *

Alguém precisa dizer ao ainda presidente Jair Bolsonaro (sem partido) que o Exército não tem dono, é uma instituição de Estado, leal à Constituição. Diferente do governo, ligado a partidos políticos e a indivíduos, a nossa Força Terrestre serve à Nação de uma maneira mais ampla, apartidária e impessoal. Portanto, o fracote soldadinho de chumbo encastelado no Palácio do Planalto precisa deixar de confundir as nossas gloriosas Forças Armadas como uma milícia criminosa. Alguém deve alertá-lo sobre o respeito que o Exército tem pela democracia e pelos valores de igualdade, direito fundamental de todos os homens. Como bem afirma recente nota assinada pelos ex-ministros da Defesa, “qualquer apelo e estímulo às instituições armadas para a quebra da legalidade democrática – oriundos de grupos desorientados – merecem a mais veemente condenação”. No mais, as tentativas de transformar o Exército brasileiro num grupamento a serviço de seu mesquinho projeto político não passa de um devaneio do capitão de pijama. Home vôte!

Fake news

O ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), disse não passar de uma mentira deslavada a notícia de que ele está inelegível. A afirmação visou contestar uma nota publicada no final de semana sobre a condenação do itabaianense por improbidade administrativa. Pelas redes sociais, o ex-prefeito pediu para dizer “não as fake news: Valmir de Francisquinho não está inelegível”. Então, tá!

Saiu por quê?

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) protocolou um requerimento para convocar a médica Luana Araújo, ex-secretária de enfrentamento à Covid do Ministério da Saúde. A infectologista ficou apenas 10 dias no cargo e o Ministério não deu qualquer explicação para se livrar da profissional. O senador sergipano quer saber os motivos que levaram a médica a sair da pasta comandada por Marcelo Queiroga. Nas redes sociais, Luana já se manifestou contra o uso de cloroquina e outros medicamentos no “tratamento” de Covid-19. Cruz, credo!

Vice injuriada

E a vice-governadora Eliane Aquino (PT) ficou indignada com o despejo das famílias que ocupavam um prédio localizado na Avenida Ivo do Prado, centro de Aracaju. “Num momento tão grave de pandemia, uma ação dessas não deveria ocorrer, muito menos da maneira como ocorreu”, reagiu a petista. As famílias foram surpreendidas, no raiar do sol, por um forte contingente policial que não pestanejou em cumprir uma liminar de reintegração de posse. O prédio desocupado pertence à Construtora Cosil. Ah, bom!

A vez dos rodoviários

A Prefeitura de Aracaju começa, hoje, a vacinar contra a covid-19 os motoristas e cobradores de ônibus. Serão vacinados inicialmente os profissionais de transporte coletivo que estão na faixa etária de 40 a 59 anos. Nesta segunda-feira, ocorre a imunização de rodoviários com 55 a 59 anos. Aracaju também começa a vacinar hoje os trabalhadores da educação. Até o momento, mais de 140 mil pessoas já foram imunizadas contra o novo coronavírus na capital sergipana. Legal!

Até aliado critica

Até mesmo os partidários do governo federal defendem a CPI da Covid-19, instalada no Senado. Quer um exemplo? Almeida Lima, manda chuva do PRTB em Sergipe, acha que o presidente Bolsonaro deve cumprir e fazer cumprir o fundamento de preservar a dignidade humana, e jamais negá-la, como tem feito. Entrevistado pelo portal Universo Político, Almeidinha afirmou que a maioria dos mais de 448 mil mortos pela covid poderia estar viva “não fossem a imprudência, a incompetência e os crimes cometidos por agentes políticos, inclusive no Planalto Central”. E olhe que Almeida Lima é do mesmo partido do vice-presidente Hamilton Mourão. Crendeuspai!

Quase curado

O deputado federal Fábio Reis (MDB) deve receber alta médica a qualquer momento. O emedebista foi internado em Aracaju, na última quarta-feira, após ter testado positivo para a covid-19. Ontem, a assessoria do parlamentar informou que “ele está há 48h sem febre, sendo que o exame C PCR caiu de 260 para 68. Sérgio Reis estava usando seis litros de oxigênio e baixou para quatro litros/dia. Sua saturação está em 96, com pressão arterial boa e tendência de melhora e controle da doença”, frisa a nota. Melhoras, deputado!

Na Justiça por CPI

Veja o que publicou no Jornal da Cidade a amiga jornalista Thaís Bezerra: “Assinado por seis vereadores, o requerimento propondo a instalação de uma CPI da Covid-19 na Câmara de Itabaiana deve acabar na Justiça. É que o presidente do Legislativo, vereador Marcos Oliveira (DEM), já disse que não instalará a CPI, que objetiva investigar o destino dos recursos recebidos pela Prefeitura para combater a pandemia. Autor do requerimento, o vereador Alex Henrique (PP) promete a entrar com um mandado de segurança para garantir que a Comissão seja instalada”. Marminino!

Tal qual Mussolini

O passeio de motocicleta feito, ontem, pelo presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores foi duramente criticado pelo senador Rogério Carvalho (PT). O petista postou nas redes sociais a primeira página do jornal italiano La Tribuna Illustrata, onde o ditador nazista Benito Mussolini aparece passeando de moto. “Depois do ex-secretário de cultura do governo Bolsonaro imitar o discurso do nazista de Joseph Goebbels, depois do assessor especial de Bolsonaro imitar o gesto da supremacia branca, agora o próprio Bolsonaro imita o regime fascista de Mussolini”, afirmou Rogério. Misericórdia!

Belezas de Sergipe

O repórter fotográfico Márcio Dantas está com uma bela exposição no Shopping Riomar/Aracaju. Batizada de “Do Litoral ao Sertão”, a mostra prossegue até o dia 7 de junho. São 10 obras retratando as belezas de Sergipe, como o Pontal de Indiaroba, Laranjeiras, Poço Redondo, Aracaju, Foz do Velho Chico etcétera e tal! “Todas as obras foram impressas com a tecnologia da @gw.comunicacaovisual, que proporciona mais leveza e dispensa vidros, podendo ser expostas nas áreas externas, pois são totalmente resistente a maresia”, explica Márcio Dantas. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 11 de outubro de 1923.

* É editor do Portal Destaquenotícias