O que rolou no casamento de Sasha e João Figueiredo; detalhes e curiosidades. Choro de Luciano Szafir, Priscilla Alcântara pegando buquê e brincadeiras dos irmãos da noiva marcaram festa









24/05/21 - 16:29:38

O casamento de Sasha, de 22 anos de idade, e João Figueiredo, de 21 anos, marcou o fim de semana em Angra dos Reis, município da Costa Verde do Rio de Janeiro. A cerimônia, que aconteceu no sábado (22), foi reservada a um número restrito de convidados e realizada ao ar livre.

A união foi celebrada pelo apóstolo Rinaldo Seixas, da Igreja Bola de Neve, marido da pastora Denise Seixas, também presente na união, celebrada no civil no dia 14 de maio.

CAMINHO AO ALTAR: Quebrando a tradição das noivas de entrar apenas com o pai, Sasha foi ao encontro de João Figueiredo de braços dados com os pais, Xuxa e Luciano Szafir. A apresentadora também levou o cãozinho da raça yorkshire, seu filho de quatro patas, no colo.

TROCA DE VOTOS: Na hora da troca dos votos dos noivos, Luciano Szafir não conteve a emoção e foi às lágrimas “Me acabei de chorar na hora dos votos”, disse ele. Xuxa assistiu à cerimônia sentada ao lado do namorado, o cantor Junno Andrade.