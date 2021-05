“Oportunidade de geração de emprego e renda para o município”, destaca Eduardo, durante visita de investidor









24/05/21 - 10:54:08

Sung Un Son é um dos maiores investidores em tecnologia da informação no Brasil e tem se destacado no apoio a pequenos times de futebol, energias renováveis, saneamento e pesquisa. O empresário fez uma visita em importantes setores e instituições de Aracaju para apresentar projetos na área de tecnologia, mas destacou também, o interesse em investir em algum time de futebol. “Meu foco é no trabalho social, já que o esporte é uma ferramenta de inclusão e transformação. Mais que formar novos atletas, quero aplicar ferramentas de gestão para o crescimento dos times”, destacou o investidor, durante conversa na Federação Sergipana de Futebol.

Em reunião na Universidade Federal de Sergipe (UFS), Sung Un Son detalhou um de seus maiores projetos, o Cidade Inteligente, que investe na tecnologia para melhorar processos do dia a dia em grandes cidades. O reitor da UFS, Valter Joviniano de Santana Filho, se mostrou disposto a firmar parceria, para a universidade.

O Cidade Inteligente também foi apresentado ao governador do estado, Belivaldo Chagas (PSD) e ao prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT). O objetivo é que o projeto piloto seja lançado em Aracaju e depois replicado nas outras cidades do estado. Além da tecnologia, Sung Un Son deixou claro o interesse em investir na captação de energia solar e no setor de turismo.

Durante o encontro, o vereador Eduardo Lima (Republicanos), destacou a importância de “Aracaju estar no radar dos investidores, isso demonstra o quanto o município está preparado e tem despertado o interesse em atrair riquezas. Essa é uma grande oportunidade de gerar emprego e renda, ainda mais em um momento como este”.

Por Valéria Santana