PC DE ESTÂNCIA PRENDE DOIS ADULTOS E APREENDE UM ADOLESCENTE POR TRÁFICO









24/05/21 - 07:05:13

A Polícia Civil em Estância prendeu no bairro Cidade Nova Joel Santos da Paz, mais conhecido como Paulista. Ele realizava a entrega de entorpecentes no município. Com ele, foram encontradas maconha, cocaína, crack, além de um caderno contendo anotações e um simulacro de arma de fogo.

A segunda prisão foi de José Gladston Vieira Rosa, que foi flagrado com maconha, dinheiro e sacos plásticos. Ao ser interrogado, confessou a propriedade dos entorpecentes.

Na ação policial, também foi apreendido um adolescente, com maconha e aconteceu no bairro Botequim. Os maiores foram presos e ficarão à disposição da Justiça. O menor foi ouvido e liberado, após lavratura do procedimento.

Fonte e foto SSP