PC CUMPRE MANDADO DE PRISÃO CONTRA INVESTIGADO POR ESTUPRO EM ARACAJU









24/05/21 - 05:04:06

Equipe da Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (Deacav) deu cumprimento a um mandado de prisão contra um homem investigado por estupro, que havia descumprido uma ordem judicial. A detenção ocorreu na última sexta-feira (21).

De acordo com os delegados Ronaldo Marinho e Josefa Valéria, a decretação da prisão preventiva pela Justiça foi decorrente do descumprimento de uma ordem judicial. Diante do mandado de prisão, a equipe efetuou a detenção.

O investigado já encontra-se à disposição da Justiça. A Polícia Civil também informa que a população pode contribuir com informações e denúncias sobre crimes contra crianças e adolescentes pelo Disque-Denúncia (181).

SSP