POLÍCIA MILITAR ENCERRA UMA FESTA ILEGAL NO MUNICÍPIO DE PROPRIÁ









24/05/21 - 09:27:01

Policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) encerraram uma festa ilegal que ocorria na cidade de Propriá. O caso ocorreu na madrugada do último domingo (23) e os responsáveis irão responder criminalmente pelo ato.

De acordo com as informações policiais, a festa ilegal foi localizada após denúncias de populares. Os militares foram à zona rural da cidade, onde constataram a veracidade do que foi informado.

O evento foi dispersado e os organizadores foram conduzidos a uma unidade policial para a lavratura do procedimento criminal, que será encaminhado ao Ministério Público.

Fonte e foto SSP