POLÍCIA MILITAR PRENDE SUSPEITOS DE TRÁFICO DE DROGAS EM LAGARTO









24/05/21 - 15:30:47

Equipes do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) efetuaram, na noite desse domingo (23), a prisão de dois homens pelo crime de tráfico de drogas. O fato ocorreu no povoado Colônia 13, localizado no município de Lagarto, região Centro-Sul do Estado.

Segundo informações policiais, os militares receberam denúncia indicando que dois homens estariam vendendo entorpecentes na localidade. Diante disso, a equipe foi ao local e fez o monitoramento da situação, momento em que visualizou dois homens em uma motocicleta e iniciou os procedimentos de abordagem. Nesse momento, a dupla fugiu, mas os suspeitos que estavam na residência foram abordados.

Com eles, os policiais apreenderam 20 pinos de substância semelhante à cocaína e 26,6g de um material verde prensado, que se assemelha à maconha. Também foram apreendidos um rolo de papel alumínio e balança de precisão.

Diante do flagrante, os suspeitos e o material apreendido foram levados para a delegacia, onde foram adotadas as demais medidas legais cabíveis ao caso.

Fonte e foto SSP