Prefeitura manteve ação de fiscalização na faixa litorânea neste domingo, 23









24/05/21 - 05:47:51

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), manteve a fiscalização na capital, neste domingo, 23, para garantir o cumprimento das medidas restritivas, buscando conter o avanço do coronavírus.

De acordo com os decretos estadual e municipal em vigor atualmente, nos domingos as restrições são mais severas, ficando vedadas a realização de atividades econômicas e práticas de quaisquer atividades físicas coletivas e individuais na faixa litorânea, orlas, parques e praças.

“Insistimos para que as pessoas respeitem o distanciamento social e a legislação. É preciso que haja a colaboração da população, que cada um faça a sua parte, para que possamos evitar a propagação do coronavírus”, explica o secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida.

O trabalho durou todo o dia, com as equipes orientando os cidadãos que desrespeitaram as determinações. Nenhum caso grave foi registrado.

“Nossas equipes atuaram durante todo o dia para fiscalizar o cumprimento das medidas restritivas na faixa litorânea da capital. Observamos que todos os bares e restaurantes estavam devidamente fechados, conforme determinação do decreto municipal. Já na faixa de areia, as pessoas identificadas foram orientadas pelas equipes a retornarem para as suas casas. Conseguimos, dessa forma, evitar aglomerações”, aponta o coordenador da Defesa Civil, major Silvio Prado.

Vale ressaltar que, em caso de desobediência às medidas, o estabelecimento comercial pode ser autuado e o cidadão conduzido à delegacia por crime contra a saúde pública.

Foto Sérgio Silva