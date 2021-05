Aracaju vacina profissionais da educação e do transporte público nesta segunda-feira









24/05/21 - 08:33:17

Começa nesta segunda-feira (24) a vacinação contra a Covid-19 em Aracaju para os trabalhadores da educação que atuam em creches, pré-escolas e no 1º e 2º ano do ensino fundamental, além de motoristas e cobradores do transporte público da Região Metropolitana, com idades entre 40 e 59 anos, conforme cronograma.

Além disso, será iniciada mais uma etapa da vacinação das pessoas com deficiência permanente grave.

Os profissionais do transporte e da educação devem realizar um cadastro no portal VacinAju com seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de vínculo com a instituição ou empresa na qual trabalha.

Nesta segunda-feira (24), serão vacinados os trabalhadores de 55 a 59 anos. Na terça-feira (25), será a vez daqueles que têm de 50 a 54 anos. Na quarta-feira (26), recebem a imunização os profissionais de 45 a 49 anos. Na quinta e sexta-feira, dias 27 e 28, serão vacinados trabalhadores da Educação de 40 a 44 anos, de forma escalonada. Na quinta, os nascidos entre janeiro e junho; na sexta, os nascidos entre julho e dezembro.

Após o cadastro, será emitido um código autorizativo para receber a primeira dose do imunizante no drive-thru localizado no Parque Governador Augusto Franco (Sementeira), das 8h às 17h, ou em duas unidades básicas de saúde: a UBS Adel Nunes (no bairro América), e a UBS Hugo Gurgel (no bairro Coroa do Meio).