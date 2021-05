Secretaria de Saúde de Sergipe distribui mais de 86 mil vacinas contra a covid-19 aos municípios do interior









24/05/21 - 12:51:47

Nesta segunda-feira, 24, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos, começa a distribuir com os 75 municípios sergipanos uma nova remessa que vacinas, que totaliza 86.730 doses, para primeira e segunda aplicação nos grupos de prioritários das comorbidades, deficientes permanentes, gestantes e puérperas, professores das redes pública e privada que estão em sala de aula e forças de segurança.

São 86.838 vacinas contra a Covid-19 para a primeira e segunda aplicação, sendo 74.960 da Astrazeneca/Fiocruz e 11.878 da Pfizer, de acordo com informações da enfermeira do Programa Estadual de Imunização, Ana Beatriz Lira, acrescentando que a logística da distribuição segue o modelo padrão, com entrega das doses nas sedes das Regiões de Saúde, cabendo aos municípios fazerem a retirada nestas unidades.

“As cidades das Regiões de Saúde de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro, que se localizam próximo à capital devem vir à Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos, que se localiza no Centro Administrativo da Saúde, para retirarem as vacinas”, destacou a enfermeira.

Capacitação

Na última sexta-feira, Ana Lira conduziu uma capacitação remota sobre manuseio e aplicação da vacina Pfizer para os coordenadores de Imunização dos municípios sergipanos, considerando as características muito específicas do imunizante. Foram abordadas questões como temperatura de armazenamento, volume, diluição, apresentação, tipo de seringa a ser usada na aplicação do imunizante e tempo de execução.

A capacitação causou um grande interesse entre coordenadores de Imunização e vacinadores, de forma que o número de participantes chegou a 140. “Ficamos muito satisfeitos com o resultado do treinamento e, devido à grande participação, foi preciso abrir duas turmas”, completou Ana Lira.

Informações e foto SES