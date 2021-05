Semana do Meio Ambiente terá competição de fotografia e reciclagem









Dentro da programação da Semana do Meio Ambiente, que acontece de 31 de maio a 5 de junho, promovida pelo vereador Breno Garibalde, serão realizadas competições de fotografia e reciclagem. Nas duas disputas os vencedores ganham uma diária com acompanhante no Aruanã Eco Praia Hotel. Com o tema “Bora Pensar Verde?”, a programação também contará com diversas atividades como lives, audiência pública, oficinas, plantio de árvores, apresentação teatral e sorteio de prêmios.

O concurso de fotografia: “Capture Sustentabilidade”, reunirá fotos de Aracaju relacionadas ao tema. As imagens deverão estar na horizontal e em boa qualidade. As pessoas interessadas devem enviar apenas uma imagem para o email contato@brenogaribalde.com.br. A data limite para o envio é 25 de maio e o anúncio do vencedor será no dia 3 de junho, sendo que no dia 1º de junho será aberta uma votação no instagram das 20 melhores fotografias selecionadas e o público que irá decidir a grande campeã.

Já no concurso de reciclagem: “Recicle, Reuse e Repense”, o vencedor será aquele que arrecadar mais resíduos, que serão destinados ao projeto Tampas Pets. Os materiais aceitos são tampas plásticas, tampas de ferro (cerveja e refrigerante) e de alumínio (de azeite), lacres de latinha e embalagens de aerosol (desodorante, bom-ar e inseticidas).

A data limite para a arrecadação dos materiais é até 26 de maio e os participantes terão que entrar em contato com a equipe do vereador pelo telefone (79) 99920-2500 para solicitar a visita para a pesagem do material. Com essas ações, o parlamentar visa incentivar um olhar mais atento para as questões ambientais e para práticas mais conscientes. “O futuro começa agora. Parece uma frase clichê, mas é a pura verdade. Se não mudarmos nossos hábitos e adotarmos práticas sustentáveis, viveremos um cenário muito desafiador futuramente”, disse Breno.

