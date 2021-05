Sergipe lança novo edital de apoio a projetos científicos das escolas estaduais









24/05/21

Ao todo, serão investidos R$ 129.800,00 para fomentar projetos de professores da rede pública estadual

A fim de implementar o Programa Apoio a Projetos Científicos e Tecnológicos na Rede Pública Estadual de Educação, o Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec) e Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), lança o edital nº 01/2021 – Bolsas IC Jr., convidando os professores pesquisadores da rede pública estadual a apresentarem propostas de orientação de alunos do ensino médio em todas as suas modalidades, bem como o último ano do Ensino Fundamental, acerca de projetos científicos e tecnológicos por áreas de conhecimento e iniciativas relacionadas à covid-19. O prazo para envio das propostas vai até o dia 9 de julho.

Em linhas gerais, o edital irá possibilitar a participação de alunos do ensino médio e 9º do ensino fundamental em atividades de pesquisa científica e tecnológica, orientada por professor pesquisador qualificado, despertando a vocação científica e incentivando talentos potenciais, além de viabilizar o desenvolvimento de projetos de pesquisa e difusão científica com ênfase na metodologia STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) em unidades escolares da Rede Pública Estadual de Sergipe. O contrato terá vigência a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado e dará suporte às bolsas, e aos respectivos projetos, pelo período de até 12 meses.

De acordo com o superintendente executivo da Seduc, professor José Ricardo de Santana, o edital dará protagonismo aos projetos capitaneados pelos professores da rede pública estadual, resultando no amplo acesso dos jovens estudantes às ações de iniciação científica no ambiente escolar. “Serão investidos R$ 129.800,00, referentes ao saldo de recurso não utilizado no edital nº 03/2020, que será distribuído da seguinte maneira: a contratação de até 59 projetos alinhados com uma ou mais linhas temáticas do edital nº 01/2021 e cada projeto contemplará uma cota de bolsa”, informou o gestor, enfatizando que cada proposta receberá um auxílio de R$ 1.000,00.

O diretor-presidente da Fapitec, Ronaldo Guimarães, destacou a importância da parceria entre Seduc e Fapitec em torno da consolidação do Programa Apoio a Projetos Científicos e Tecnológicos na Rede Pública Estadual de Educação, cujas propostas irão abranger, além da investigação científica, atividades de difusão que contemplem os seguintes eixos: processos criativos, mediação e intervenção sócio-cultural, empreendedorismo. “Esse modelo de acordo deve ampliar os benefícios para a educação básica no Estado de Sergipe, oferecendo opções interessantes no desenvolvimento de pesquisas”, frisou.

Inscrição

Os interessados em participar do edital têm até o dia 9 de julho para apresentarem as propostas. O proponente, que será responsável pela gestão e aplicação dos recursos, coordenação da equipe executora e prestação de contas, deverá se cadastrar no E-DOC – Protocolo Externo, por meio do link: https://www.edocsergipe.se.gov.br/protocolo-externo/ para submeter a proposta à Fapitec, e anexar todos os documentos solicitados. Cada professor poderá submeter mais de uma proposta, mas cada projeto deverá ser encaminhado separadamente para que seja gerado um protocolo por proposta enviada.

Será permitida a participação de professores com vínculo empregatício formal na Rede Pública Estadual de Ensino de Sergipe, atendendo aos seguintes requisitos: ter diploma de nível superior e preferencialmente comprovada experiência em atividades de pesquisa, cultural, artística, ou em desenvolvimento tecnológico; ter currículo atualizado e disponível na Plataforma Lattes do CNPq; adotar todas as providências que envolvam permissões e autorizações especiais de caráter ético e/ou legal, necessárias para a execução das atividades (quando for pertinente); e não ter pendências relativas à prestação de contas, apresentação de relatórios técnicos ou de relatórios de bolsistas junto à Fapitec ou à extinta FAP/SE.

Já os bolsistas, que receberão auxílio de R$ 100,00, devem atender aos seguintes requisitos: ser estudante regularmente matriculado do 9º ano do ensino fundamental, no ensino médio ou profissionalizante numa das unidades escolares da Rede Pública Estadual de Sergipe; não ter vínculo empregatício ou receber remuneração regular de qualquer natureza; apresentar histórico ou boletim escolar emitido e assinado pela coordenação pedagógica da unidade escolar na qual está matriculado, com frequência igual ou superior a 80% (oitenta por cento), referentes ao ano letivo anterior.

Mais informações sobre o edital podem ser obtidas por meio do link: https://bit.ly/3fbYlFs.

Assessoria de Comunicação da SEDUC