TARTARUGA MARINHA É ENCONTRADA MORTA NA PRAIA FORMOSA EM ARACAJU









24/05/21 - 07:41:25

Uma tartaruga marinha foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira (24) na Praia Formosa, no bairro Treze de Julho, em Aracaju.

Técnicos do técnicos do Projeto Tamar, responsáveis pelo monitoramento desses animais, já foi comunicado do fato.

Foto redes sociais