Zezinho Sobral: "Reforma dará vida nova ao Mercado Municipal de Simão Dias"









24/05/21 - 13:37:06

Em mais um giro pela região Centro Sul de Sergipe, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) esteve em Simão Dias para participar da assinatura da ordem de serviço de execução da reforma do mercado municipal. A obra será realizada pelo Governo do Estado através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (SEDURBS).

Para Zezinho Sobral, a reforma dará uma vida nova a este importante empreendimento. “Atenderá moradores de Simão Dias, dos povoados e da região, garantindo segurança, saúde e conforto aos feirantes, comerciantes e população. A ação faz parte do conjunto de iniciativas do Programa de Recuperação Econômica – Avança Sergipe, como forma de estímulo à economia, fortalecer a cadeia produtiva e cuidar da população”, explicou Zezinho Sobral.

A reforma do Mercado Municipal de Simão Dias contemplará melhorias nas fundações da estrutura hidrossanitária, cabeamento, climatização, câmara fria, melhoramentos nos mais de 100 boxes, melhorias na parte elétrica, instalação de gás, sistema de drenagem e de prevenção de incêndio. Além disso, o espaço contará com instalação de câmaras frigoríficas. A previsão de execução da obra é de até 8 meses, realizada pela Teccol Engenharia.

Solenidade

A solenidade de assinatura da ordem de serviço contou com a presença do governador Belivaldo Chagas, o prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana, o ex-prefeito Marival Santana, o secretário de Desenvolvimento Urbano, Ubirajara Barreto, o deputado estadual Luciano Pimentel e autoridades locais.

“Fico muito feliz em ver que essa obra de serviço vai trazer mais melhorias para o comércio e a população. O apoio da Assembleia Legislativa é essencial para aprovar a aquisição de recursos para realizar obras e atender o nosso povo. Isso é essencial para cuidar da nossa gente, das nossas rodovias e fortalecer nossas ações. Esse mercado é do povo de Simão Dias e da região. Governar também é preservar obras e não abandoná-las. Queremos avançar mais e mais”, destacou o governador Belivaldo Chagas.

