Adailton Martins reivindica instalação de ponto de atendimento na Atalaia Nova

25/05/21 - 14:31:50

Na manhã desta terça-feira, 25, foi aprovada, por unanimidade, a Indicação nº 211/2021, durante sessão Extraordinária Mista da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese). Nela, o autor da propositura, deputado estadual Adailton Martins (PSD), solicita à presidência do Banco do Estado de Sergipe (Banese), a instalação de um ponto de atendimento na Atalaia Nova, município de Barra dos Coqueiros.

De acordo com o parlamentar, o objetivo é oferecer aos moradores da Atalaia Nova e adjacências, além dos turistas, um atendimento bancário central.

“Com a implantação de um Ponto de Atendimento do Banese, os clientes podem se relacionar com o seu banco através de novos canais, todos interligados em tempo real, resultando não somente em alta disponibilidade e comodidade, mas também em uma experiência mais fluída e satisfatória para os usuários”, enfatizou o deputado Adailton Martins.

Explicou também, que com as mudanças nas legislações bancárias, as instituições financeiras passaram a focar seus produtos e atendimentos nos clientes oferecendo serviços de melhor qualidade.

“Nesse sentido, a expansão populacional e habitacional na faixa litorânea do município da Barra dos Coqueiros, especificamente na Atalaia Nova, associada ao crescimento do turismo, vem apresentando melhoria na infraestrutura de atendimento e serviços aos turistas. Além disso, a implantação de um ponto de atendimento deve refletir em melhorias na esfera econômica”, finalizou.

